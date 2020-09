Tampa Bay Lightning baut die Führung aus. Foto: APA/AFP/BRUCE BENNETT

Edmonton – Tampa Bay Lightning hat im NHL-Play-off in der Halbfinalserie gegen die New York Islanders auf 2:0 gestellt. Beim 2:1-Sieg des Teams aus Florida in der Final-Paarung der Eastern Conference traf der Russe Nikita Kutscherow am Mittwoch (Ortszeit) neun Sekunden vor der Schlusssirene entscheidend. Tampa hat nun die vergangenen sechs Play-off-Partien in Folge gewonnen.

NHL

Dabei musste Tampa nach dem Beginn des zweiten Drittels auf Topstürmer Brayden Point verzichten, der angeschlagen nicht mehr weiterspielen konnte. Das dritte Spiel der in Edmonton ausgetragenen Serie geht am Freitag in Szene.

Bruce Cassidy von den Boston Bruins wurde indes mit dem Jack Adams Award für den Trainer des Jahres ausgezeichnet. Cassidy hatte mit seinem Team den Grunddurchgang als bestes Team abgeschlossen. Im Play-off scheiterten die Bruins an Tampa Bay. (APA; 10.9.2020)



Play-off-Ergebnisse der NHL vom Mittwoch (Halbfinale, "best of seven"):

Eastern Conference:

Tampa Bay Lightning – New York Islanders 2:1 (Stand 2:0)