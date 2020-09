Am 3. November tritt der demokratische Kandidat Joe Biden gegen Amtsinhaber Donald Trump an. Foto: Reuters

Mitten in der heißen Phase des US-Wahlkampfs ist Insidern zufolge ein Team des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden von mutmaßlich von Russland unterstützten Hackern ins Visier genommen worden. Der Softwarekonzern Microsoft habe ein Mitglied des Wahlkampfteams darauf hingewiesen, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Verbindungen zum Kreml vermutet



Demnach sei es wahrscheinlich, dass die Hacker dem russischen Staat nahestehen. Die Angriffe in den vergangenen zwei Monaten hätten auf Mitarbeiter der in Washington ansässigen Kommunikationsfirma SKDKnickerbocker abgezielt, die mit Biden sowie anderen hochrangigen Demokraten zusammenarbeitet. Das Firmennetzwerk sei gut geschützt. "Es gab keine Sicherheitslücke", sagte einer der Insider. Die Hacker seien nicht in das System eingedrungen.

SKDK wie auch Microsoft wollten sich nicht dazu äußern. Ein Sprecher von Biden war zunächst nicht erreichbar. Angesichts der Wahlen im November haben US-Geheimdienste bereits vor ausländischer Einflussnahme auf die Abstimmung gewarnt. Vor vier Jahren hatten der russischen Regierung nahestehende Kräfte die Wahlen beeinflusst, wie aus Berichten des früheren US-Sonderermittlers Robert Mueller hervorgeht. (Reuters, 10.09.2020)