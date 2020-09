Präsentation der TVthek-Kooperation von ORF und ÖBB mit (von links) Thomas Prantner, Andreas Matthä, Leonore Gewessler, Monika Langthaler-Rosenberg und Peter Schöber. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Wien – Ein erweitertes ORF-TVthek-Angebot rund um das Thema Klimaschutz sowie alle Sendungen zur ORF-Aktion "Mutter Erde" gibt es ab sofort an Bord der ÖBB Rail- und Cityjets. Außerdem kann der komplette Klimagipfel "Austrian World Summit" am 17. September 2020 live und on demand via ORF-TVthek im Zug mitverfolgt werden. Das gaben ORF und ÖBB am Donnerstag bekannt.

Auf der ORF-TVthek wird ein neues Video-Archiv gelauncht, das unter TVthek.ORF.at/history in mehreren Sendungen bzw. Beiträgen einen multimedialen Überblick zu den Themen Nachhaltigkeit, Klima und Klimaschutz bieten soll. Das neue Video-Archiv, das ab sofort auch über das ÖBB-Onboard-Portal Railnet abrufbar ist, ist Teil der Aktion "ORF-TVthek goes school", die multimediales, speziell auch für die Integration in den Unterricht geeignetes Material in Form von zeit- und kulturhistorischen Video-Archiven auf der ORF-TVthek uneingeschränkt und unbefristet verfügbar macht.

Außer dem ORF-TVthek-Angebot zeigen ÖBB und ORF eine monatlich wechselnde Auswahl an österreichischen Filmen und Serien sowie Dokumentationen mit Österreich-Fokus in den ÖBB Railjets und Cityjets. So wird im September etwa "Der Aufschneider" (Teil 2) zum Streaming während der Reise angeboten. (red, 10.9.2020)