Der Pay-TV-Sender Sky und die Regionalsender der R9-Gruppe machen für "Dein Verein" gemeinsame Sache. Foto: Sky

Wien – Der Pay-TV-Sender Sky und die Regionalsender der R9-Gruppe schließen eine Kooperation: Das Sky-Fußball-Format "Dein Verein" über die zwölf Tipico-Bundesliga-Klubs wird jeden Dienstag nach dem Bundesligawochenende linear flächendeckend in ganz Österreich ausgestrahlt, wie am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gegeben wurde.

"Dein Verein" bietet den Zusehern einen Blick hinter die Kulissen ihres Lieblingsklubs, eine kompakte Rückschau aufs Fußballwochenende sowie einen Ausblick auf den nächsten Spieltag der Tipico Bundesliga. Jeder der zwölf Klubs der Tipico-Bundesliga hat eine eigene Ausgabe von "Dein Verein". Die Ausstrahlung erfolgt auf Sky immer montags und ist frei empfangbar zu sehen. (red, 10.9.2020)