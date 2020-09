In dieser Galerie: 2 Bilder Bei der Explosion im Beiruter Hafen kamen Anfang August mehr als 190 Menschen ums Leben. Jetzt brennt es wieder. Foto: AP Photo/Hussein Malla Eine riesige, schwarze Rauchwolke stieg in den Himmel. Foto: Reuters/Stringer

Beirut – Mehr als einen Monat nach der verheerenden Explosion in Beirut ist im Hafen der libanesischen Hauptstadt erneut ein Feuer ausgebrochen. Live-Bilder im libanesischen Fernsehen zeigten am Donnerstag Flammen und dichte schwarze Rauchwolken. Ein Sprecher des Zivilschutzes sagte, ein Container sei in Brand gehalten. Es sei unklar, was er beinhalte.

Die Ursache des Feuers war unklar. Auch über mögliche Opfer gab es zunächst keine Angaben. Augenzeugen berichteten, viele Menschen in der Nähe des Hafen verließen ihre Viertel. Armee-Helikopter sind im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen, berichtet Al Jazeera.

Bei der Explosionskatastrophe am 4. August waren mehr als 190 Menschen getötet und über 6.000 verletzt worden. Große Teile des Hafens und umliegender Viertel wurden völlig zerstört. Ausgelöst worden sein soll die Explosion durch große Mengen der hochexplosiven Chemikalie Ammoniumnitrat, die über Jahre im Hafen lagerten. (APA, 10.9.2020)