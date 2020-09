Dornhelms "Vienna Blood", "Am Schauplatz: Ausnahmezustand in Ischgl" und vier Ö1-Radio-Beiträge sind im Rennen

Für den Prix Europa in der Sparte "TV Fiction" nominiert: "Vienna Blood". Foto: ORF/MR Film/Endor Productions/Petro Domenigg

Wien – Mit gleich acht Nominierungen geht der ORF ins Rennen um den diesjährigen 34. Prix Europa (18. bis 25. Oktober): Mit dabei sind in der Sparte "TV Fiction" die internationale Produktion "Vienna Blood" in der Regie von Robert Dornhelm sowie das Drama "L"Animale". "Gehört, gesehen – Ein Radiofilm" ist in der Sparte "TV Documentary" nominiert, dazu kommen vier Ö1-Produktionen in der Radio-Kategorie.

Auch Ed Moschitz' Reportage "Am Schauplatz: Ausnahmezustand in Ischgl" stieß auf Interesse der Jury, die die Produktion in der Kategorie "TV Current Affairs" nominierte. Unter den nominierten Radio-Produktionen finden sich das Ö1-Hörspiel "Im Winter. six seasons – Von Bildern im Kunsthistorischen Museum Wien. Episode 2, Winter" (Kategorie "Radio Fiction") und die Ö1-Features "Ausgedacht. Interviews mit Madame de Staël, Tschechow, Thoreau und Balzac" und "Willkommen in Weikendorf. Szenen einer öffentlichen Erregung" (beide in der Kategorie "Radio Documentary"). In der Sparte "Digital Media Projects" überzeugte die Ö1-Initiative "Reparatur der Zukunft – Casting neuer Ideen". (APA, 10.9.2020)