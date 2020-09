Sascha Regina Reichstein, geb. 1971 in Zürich, lebt seit 1994 in Wien. Sie studierte Bühnen- und Filmgestaltung, textiles Gestalten sowie Kunst und Kommunikation an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Sie ist als freischaffende Künstlerin, Filmemacherin und Kunstpädagogin in Wien tätig und unterrichtet künstlerische Fotografie an der Akademie der bildenden Künste und am Bundesoberstufenrealgymnasium in der Hegelgasse, Innere Stadt. Bis 24. September ist in der Galerie Rauminhalt ihre Ausstellung "On Forms" zu sehen.

