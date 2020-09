PRO: Mehr Abenteuergeist

von Andreas Schnauder

Da hat Harald Mahrer ordentlich Öl ins Feuer gegossen. Ausgerechnet in Zeiten von Rekordarbeitslosigkeit will er den Druck auf Jobsuchende erhöhen, weiter entfernt angebotene Stellen zu besetzen. Doch so falsch sind weder Zeitpunkt noch Ziel des Vorstoßes. Der Fachkräftemangel macht – wenn überhaupt – nur Pause. Und die Besetzung der (raren) offenen Stellen wäre volkswirtschaftlich wichtig. Die Frage ist eher, wie man zu einer Lösung kommt.

Die kann nicht darin liegen, Arbeitslose zwangszuversetzen. Aber es darf schon etwas gestupst werden. Das gilt insbesondere bei der Übersiedlung an einen neuen Wohnort, an dem es auch den passenden Job gibt; längere Pendelzeiten sollten hingegen tabu sein. Es sind ja auch viele Beschäftigte bereit, mit Sack und Pack in andere Bundesländer zu ziehen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Natürlich gehört da auch eine gehörige Portion Abenteuergeist dazu, vor allem dann, wenn gleich die ganze Familie mitkommt. Dass kaum Arbeitslose die Koffer packen, hat wenig mit laschen Regeln, sondern viel mit Einstellungen zu tun. Es lebt sich halt bequemer im vertrauten Umfeld. Umgekehrt sind auch Arbeitgeber nicht immer darauf erpicht, einen "Zuagrasten" zu ködern. Man denke nur an die innerösterreichischen Sprachbarrieren.

Klar sollte sein: Ein Arbeitsloser, der einige Zeit einen Job in der Ferne annimmt, verbessert seine Chancen, danach in der gewohnten Heimat weiter voranzukommen. (Andreas Schnauder, 11.9.2020)