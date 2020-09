Ampel hin oder her, eine Verschärfung der Maßnahmen ist angesagt. Wiens Gesundheitsstadtrat Hacker deutete an, dass es zusätzliche Verpflichtungen zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sowie neue Bestimmungen bei der Höchstzahl von Menschen in Innenräumen oder auch bei Veranstaltungen im Freien geben könnte. Dies nach der Meldung von 664 neuen Infektionsfällen in 24 Stunden. Und nach der ständig steigenden Zahl in den letzten zehn Tagen.

Corona-Ampel am Eingang einer Wiener Schule. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Die immer besonnene Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl spricht von einer "besorgniserregenden" Entwicklung. Die Aufmerksamkeit ließ über den Sommer nach, und die Corona-Leugner dringen bis in die Mainstream-Medien vor. Auf Servus TV wird ein "kritischer Arzt", dessen Thesen von der Mehrheit der Community als unwissenschaftlich eingestuft werden, fast eine Stunde lang vom rechtsgestrickten Indendanten Ferdinand Wegscheider höchstpersönlich interviewt.

Dass in Wien die meisten Fälle auftreten, nehmen türkise Regierungsmitglieder von Kanzler Kurz abwärts zum Anlass für Warnungen, bei denen immer auch der Wahlkampf mitschwingt. Kurz greift die Corona-Kommission an, es sei jetzt nicht die Zeit zum "Schönrechnen von Zahlen". Das ist auch an den Gesundheitsminister adressiert.

Der Herbst und Winter verlangen nach Zusammenarbeit aller Verantwortlichen.

Schaffen wir das? (Hans Rauscher, 11.9.2020)