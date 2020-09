Außenminister Schallenberg hat sich in der "ZiB 2" gegen eine Aufnahme ausgesprochen

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kritisierte die Aussagen von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Foto: APA/HANS PUNZ

Die Aussagen von Außenminister Alexander Schallenberg stoßen auch bei den Grünen auf Kritik, Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler reagierte am Donnerstag im Gespräch mit dem STANDARD: "Ich erwarte mir mehr europäischen Geist und mehr Menschlichkeit und weniger Zynismus. Österreichs internationales Ansehen war immer getragen von dieser Menschlichkeit und solidarischem Verhalten in Europa und in der Welt."

Schallenberg hatte am Mittwoch in der "ZiB 2" der Aufnahme von Flüchtlingen eine Absage erteilt und das so argumentiert: "Wenn wir das Lager Moria räumen, ist es gleich wieder gefüllt." Das "Geschrei nach Verteilung" könne nicht die Lösung sein.

"Schnelle Hilfe notwendig"

Kogler sagt dazu: "Wir werden weiter daran arbeiten, unseren Koalitionspartner zu überzeugen, dass angesichts der dramatischen und unmenschlichen Zustände in Moria insbesondere für Mütter und Kinder schnelle Hilfe notwendig ist." Der grüne Vizekanzler verweist auch auf Deutschland und Frankreich, die sich am Donnerstag bereiterklärt haben, 400 Jugendliche aus dem Lager Moria aufzunehmen. "Wenn Deutschlands Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron und sogar der bayrische Ministerpräsident Söder Kinder aufnehmen, dann kann das Österreich auch. Wir wissen, dass viele Gemeinden, Pfarren und Hilfsorganisationen bereit sind, Platz und Betreuung zu stellen – für unseren österreichischen Beitrag zu einer europäischen Solidaritätsaktion."

Bei der ÖVP stößt Kogler mit seiner Forderung allerdings auf taube Ohren. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Donnerstag auf Facebook kommentarlos einen Beitrag der "Kronen Zeitung" gepostet, wonach das Feuer im Lager Moria von den Flüchtlingen selbst gelegt worden sei. Zuvor hatte bereits Innenminister Karl Nehammer auf Twitter festgehalten: "Gewaltbereite Migranten haben keine Chance auf Asyl in Europa".

Die grüne Vizeklubchefin Ewa Ernst-Dziedzic reiste am Donnerstag selbst nach Lesbos. "Die Position der Volkspartei widerspricht meiner Haltung, meinen Überzeugungen und aus meiner Sicht auch dem Gebot der Menschlichkeit", erklärte sie. "Wem es bei diesen furchtbaren Bildern nicht das Herz zerreißt, der ist ein Zyniker. Wer Menschen unter Generalverdacht stellt, um ihnen so Hilfe zu verwehren, ist auf dem falschen Pfad." (Michael Völker, 10.9.2020)