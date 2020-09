In der "ZiB 2" kritisierte Sigrid Maurer Aussagen von ÖVP-Politikern. Foto: Matthias Cremer

Wien/Lesbos – Das vernichtende Feuer im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos sorgt für ernstzunehmende Dissonanzen in der Koalition. Die grüne Klubchefin Sigrid Maurer griff die ÖVP am Donnerstag in der "ZiB 2" frontal an, weil sie diese Aufnahme von betroffenen Flüchtlingen verhindere. Ihre Partei sei hier "durchaus kampfbereit".

Maurer attestierte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), sich kaum noch von der FPÖ zu unterscheiden. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), der sich am Vortag in der "ZiB 2" über ein "Geschrei nach Aufteilung" bezüglich Flüchtlingen alteriert hatte, wurde von Maurer ebenfalls ins Visier genommen. Sie sei von dem Wording erschrocken gewesen und halte dieses für eines Außenministers unwürdig. Dass Schallenberg und Griechenland argumentieren, mit einer Verteilung der Moria-Flüchtlinge auf andere Staaten kämen nur neue Asylwerber nach, nannte sie zynisch und "eine bequeme Ausrede, um nicht helfen zu müssen".

Als Hintergrund vermutet die grüne Klubchefin den Wien-Wahlkampf der ÖVP. Daher beiße ihre Partei in der Regierung "leider auf Granit". Doch der Druck auf die ÖVP werde noch steigen. Auch auf europäischer Ebene bewege sich sehr viel, verwies sie auf die Entscheidung der Niederlande, entgegen ersten Ankündigungen doch Flüchtlinge aus Lesbos anzunehmen. Wie viele Personen aufgenommen werden sollten, sagte Maurer nicht. Derzeit sei nicht die Frage, wie viele, sondern ob Österreich überhaupt bereit sei, Menschen in Not zu helfen.

Am Donnerstag hatte Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler bereits auf die Aussagen Schallenbergs reagiert. Er wünschte sich im STANDARD "weniger Zynismus" in der Debatte über die Flüchtlinge in Moria.

Deutsche Städte appellieren an Regierung

Die Bürgermeister von zehn großen deutschen Städten erklärten sich unterdessen in einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) bereit, Flüchtlinge aus dem großteils abgebrannten Lager Moria aufzunehmen. In dem Schreiben appellieren sie an Merkel und Seehofer, dafür den Weg zu ebnen.

Der Brief wurde von den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern von Bielefeld, Düsseldorf, Freiburg, Gießen, Göttingen, Hannover, Köln, Krefeld, Oldenburg und Potsdam unterzeichnet, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Donnerstagabend. Sie bekräftigten darin ihre Bereitschaft, "einen humanitären Beitrag zu einer menschenwürdigen Unterbringung der Schutzsuchenden in Europa" zu leisten: "Wir sind bereit, Menschen aus Moria aufzunehmen, um die humanitäre Katastrophe zu entschärfen."

Deutschland wird Minderjährige aufnehmen

Das deutsche Innenministerium lehnt es bisher ab, Flüchtlinge aus Griechenland im Alleingang aufzunehmen. Es fordert eine gemeinsame europäische Initiative. Seehofer steht deswegen aber unter starkem innenpolitischem Druck. Der Koalitionspartner SPD unterstellte ihm eine Blockadehaltung.

Merkel kündigte inzwischen an, dass Deutschland ebenso wie Frankreich minderjährige Flüchtlinge aus Moria aufnehmen werde. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Verhandlungskreisen erfuhr, geht es um die Verteilung von rund 400 Kindern und Jugendlichen innerhalb der EU. In dem Flüchtlingslager – dem größten der EU – lebten vor den Bränden allerdings rund 12.700 Menschen.

Immer wieder neue Feuer

In Moria selbst wachsen unterdessen die Spannungen. Die griechische Regierung hat deshalb die Polizeipräsenz auf der Insel Lesbos verstärkt. Wie das griechische Fernsehen zeigte, kamen Freitagfrüh mehrere Busse mit zusätzlichen Bereitschaftspolizisten sowie zwei Wasserwerfern an Bord einer Fähre in der Inselhauptstadt Mytilini an.

Nach dem Brand herrschen auf der Insel chaotische Zustände. Mehr als 12.000 Migranten verbrachten die dritte Nacht in Folge im Freien. Manche legten immer wieder Feuer in den übrig gebliebenen Teilen des Camps und den umliegenden Feldern und attackierten die Polizei.

Aufgebrachte Einwohner

Die Verstärkung der Polizeieinheiten richtet sich aber auch an die zunehmend aufgebrachten Inselbewohner. Viele, darunter fast alle Bürgermeister, wollen nach dem Brand in Moria keine Migranten mehr auf der Insel haben. "Sie müssen alle weg. Kein Lager mehr auf Lesbos", erklärte der Gouverneur der Region Nordägäis, Kostas Moutzouris, im Fernsehen. Angst herrscht nicht zuletzt, weil mindestens 35 Geflüchtete positiv auf das Coronavirus getestet worden waren und die Inselbewohner einen unkontrollierten Ausbruch des Virus befürchten.

Anrainer blockieren immer wieder Zufahrtsstraßen zu jenen Orten, an denen die Regierung provisorische Lager einzurichten plant, um die obdachlosen Menschen vorläufig unterzubringen. "Wir werden das nicht zulassen, koste es, was es wolle", sagten aufgebrachte Einheimische. Die meisten Inselbewohner seien müde und enttäuscht von der EU. Keiner könne es ertragen, wenn so viele Migranten für so lange Zeit auf einer Insel lebten, hieß es. (APA, red, 11.9.2020)