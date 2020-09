In der "ZiB2" kritisierte Sigrid Maurer Aussagen von ÖVP-Politikern. Foto: Matthias Cremer

Wien/Lesbos – Das vernichtende Feuer im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos sorgt für ernst zu nehmende Dissonanzen in der österreichischen Regierungskoalition. Die Grüne Klubchefin Sigrid Maurer griff die ÖVP am Donnerstag in der "ZiB2" frontal an, weil sie die Aufnahme von betroffenen Flüchtlingen verhindert. Ihre Partei sei hier "durchaus kampfbereit".

ORF

Auch attestierte sie etwa Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), sich kaum noch von der FPÖ zu unterscheiden. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), der sich am Vortag in der selben Sendung über ein "Geschrei nach Aufteilung" bezüglich Flüchtlingen alteriert hatte, wurde von Maurer ebenfalls ins Visier genommen. Sie sei von dem Wording "erschrocken" gewesen und halte dieses eines Außenministers für nicht würdig. Dass Schallenberg und Griechenland argumentieren, mit einer Verteilung der Moria-Flüchtlinge auf andere Staaten kämen nur neue Asylwerber nach, nannte sie "zynisch" und "eine bequeme Ausrede, um nicht helfen zu müssen".

Als Hintergrund vermutet die Grüne Klubchefin den Wien-Wahlkampf der ÖVP. Daher beiße ihre Partei auch "leider auf Granit". Doch der Druck auf die ÖVP werde noch steigen. Auch auf europäischer Ebene bewege sich sehr viel, verwies sie auf die Entscheidung der Niederlande, entgegen ersten Ankündigungen doch Flüchtlinge aus Lesbos anzunehmen. Wie viele Personen aufgenommen werden sollten, sagte Maurer nicht. Derzeit sei nicht die Frage wie viele, sondern ob Österreich überhaupt bereit sei, Menschen in Not zu helfen.

Am Donnerstag hatte Grünen-Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler bereits auf die Aussagen Schallenbergs reagiert. Er wünschte sich im STANDARD "weniger Zynismus" in der Debatte um die Flüchtlinge in Moria. (APA, red, 11.9.2020)