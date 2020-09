Polizisten und ein Sicherheitsmitarbeiter stehen vor dem Haupteingang der Berliner Charit, wo Nawalny behandelt wird. Foto: APA/dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin/Moskau – Russland will einem Medienbericht zufolge eigene Ermittler im Fall des vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny nach Deutschland schicken. Das Innenministerium in Moskau bereite ein entsprechendes Gesuch an die deutschen Behörden vor, meldete die Staatsagentur Tass am Freitag.

Demnach will Russland beantragen, dass russische Ermittler anwesend sein dürfen, wenn deutsche Experten bei Nawalny Ermittlungen durchführen. Der Fall belastet das deutsch-russische Verhältnis zunehmend. Ein Speziallabor der Bundeswehr hatte nach Angaben der Bundesregierung "zweifelsfrei" festgestellt, dass Nawalny mit einem chemischen Kampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Russische Ärzte hatten dagegen erklärt, sie hätten keine Hinweise auf eine Vergiftung gefunden.

Breite Front für Aufklärung

Die deutsche Regierung hat zuletzt erklärt, Russland nicht die genauen Befunde eines Bundeswehr-Speziallabors über die Vergiftung Nawalnys zur Verfügung stellen zu wollen. Die Laborergebnisse seien der internationalen Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) übermittelt worden, der auch Russland angehöre, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Mittwoch in Berlin. Russland warf Deutschland daraufhin eine "Desinfromationskampagne" vor.

Aufklärung des Vergiftungsfalls haben mittlerweile unter anderem mehrere EU-Mitgliedstaaten, die NATO, die USA oder die G7-Außenminister gefordert. In der EU wird gleichzeitig übermögliche Sanktionen gegen Russland diskutiert. Unter anderem geht es um einen Stopp des Pipelineprojekts Nord Stream 2.

Der prominente Kritiker von Russlands Präsident Wladimir Putin war am 20. August auf einem Inlandsflug kollabiert. Nach einer Notlandung wurde er zunächst in einer Klinik im sibirischen Omsk behandelt, bevor er am 22. August nach Deutschland ausgeflogen und in die Berliner Charité verlegt wurde. Nawalny ist mittlerweile aus dem Koma erwacht.

Mit Nowitschok, das in der Sowjetunion entwickelt wurde, war bereits der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal 2018 in Großbritannien vergiftet worden. (APA, red, 11.9.2020)