Foto: AP A

Viel ist von 5G noch nicht zu merken, selbst in Wien und anderen Städten ist der neue Mobilfunkstandard nur selten zu empfangen. Das soll sich jetzt ändern. Die Mobilfunker können nun die für den Ausbau benötigten Funkfrequenzen nutzen. Diese wurden in den vergangenen Wochen versteigert und brachten dem Staat 202 Millionen Euro ein, wie die Telekombehörde RTR am Freitag mitteilte. Die Frequenzen wurden von den großen Netzbetreibern A1, "3" und Magenta erstanden. Bei der 4G-Auktion im Jahr 2013 waren es knapp zwei Milliarden Euro gewesen. Die 2019 versteigerten 5G-Frequenzen brachten 188 Euro ein, mit diesen Frequenzen ist aber 5G in der Fläche nicht möglich.

Hinter dem vergleichsweise niedrigen Preis steckt allerdings eine Auflage: Die Mobilfunker müssen 5G in bisher schlecht versorgte Gebiete bringen. Konkret müssen 1702 Ortsteile und Gebiete mit schnellen Internet vorsorgt werden, die bisher kaum oder gar nicht versorgt wurden. Zusätzlich müssen sie entlang von Autobahnen, Schnellstraßen und Bahnstrecken ihre Netze ausbauen. Bis Ende 2023 sind 90 Prozent der Bevölkerung mit 30 Mbit/s zu versorgen.

Die Bevölkerung profitiert von diesem niedrigen Preis, so RTR-Chef Klaus Steinmaurer. Sie bekommt dafür schnelles Internet. Die Mobilfunker können sich auch freuen, der Preis blieb weit unter den Erwartungen.

100-mal schneller als der aktuelle Standard 4G

Die Auktion hätte ursprünglich im Frühjahr über die Bühne gehen sollen. Der Ausbruch der Corona-Pandemie machte eine Verschiebung notwendig.

5G zeichnet sich durch seine vergleichsweise hohe Geschwindigkeit aus, die durchaus mit den schnellsten Breitbandanschlüssen mithalten kann. Die Übertragung ist etwa 100-mal schneller als der aktuelle Standard 4G, auch LTE genannt. Dadurch kann 5G sogar als Ersatz für einen Festnetzanschluss dienen. Zusätzlich bietet 5G so kurze Reaktionszeiten, dass sich Industriemaschinen oder Drohnen aus der Ferne steuern lassen. Dazu kommt ein Ende der Kapazitätsengpässe für Netzbetreiber oder die Vernetzung aller möglichen Technik außerhalb von WLAN-Verbindungen. (Markus Sulzbacher, 11.9.2020)