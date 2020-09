Buchtipps von Kathrin Wexberg von der STUBE – Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur www.stube.at

#schulbeginn #bestefreundin #großegefühle





Dunne ist so glücklich, dass sie endlich in die Schule kommt – "Ihr ganzes Leben hatte sie sich darauf gefreut." Aber ob sie wohl die Lehrerin mag? Und die anderen Kinder? Das schwedische Kinderbuch erzählt in Text und vielen Bildern von einem tatkräftigen kleinen Mädchen, das sich von Schwierigkeiten nicht unterkriegen lässt. Perfekter Lesestoff für alle, die schon gerne selber lesen – und eine wunderbare Hauptfigur, über die es noch 6 weitere Bände gibt.

Rose Lagercrantz, "Mein glückliches Leben". Aus dem Schwedischen von Angelika Kutsch. € 12,30 / 144 Seiten. Moritz, Frankfurt 2011. Ab 7 Jahren.

#paläontologie #wissen #großebücher

Dass die Dinosaurier ausgestorben sind, ist klar. Aber wer hat schon mal vom Quagga gehört, einem Steppenzebra? Oder dem Rodrigues-Solitär, einem flugunfähigen Vogel? Dieses Sachbuch bereitet Wissen über ausgestorbene Tierarten auf. Besonders spannend: auch die Rolle der Wissenschaft wird dargestellt. So erfährt man unterschiedliche Theorien über das Aussterben der Dinosaurier und lernt Forscherinnen wie Mary Anning kennen, die im 19. Jahrhundert schon als Zwölfjährige das Skelett eines Ichthyosaurus fand.

Nikola Kucharska, "Ausgestorben. Das Buch der verschwundenen Tiere". Aus dem Polnischen von Marlena Breuer. € 22,70 / 64 Seiten. Ravensburger, Ravensburg 2020. Ab 8 Jahren.





#mutation #dino-hamster #klassenhaustier

Ein Klassen-Haustier ist eine feine Sache. Doch wenn sich der Hamster dank Proteinpulver in Richtung Dino verändert (inklusive Reißzähnen!) wird der Schulalltag turbulent. Dafür hat die Hauptfigur Sam nun einen Freund an der Seite, der ihm bei verschiedenen großen und kleinen Problemen zur Seite steht – davon wird witzig und spannend erzählt, die Illustrationen erhöhen den Spaß an der ungewöhnlichen Geschichte, die auch eine Krimi-Handlung beinhaltet.

Tom O’Donell, "Hamstersaurus Rex". Illustriert von Tim Miller. Aus dem Englischen von Bettina Münch. € 6,99 / 256 Seiten. Ars Edition, München 2017. Ab 9 Jahren.





Games: Daniel Koller

7 Billion Humans (PC und Switch)

Programmieren kann jede Menge Spaß machen. Einen spielerischen Einstieg bekommst du bei 7 Billion Humans. Bei dem Game übernimmt man die Rolle von etlichen Büroarbeitern, denen man Aufgaben zuschanzen muss. Das Hirn muss dabei angestrengt werden, weil jede Menge knifflige Rätsel auf dich warten. Umso größer ist dann aber das Erfolgserlebnis, wenn man mit seinen Mitarbeitern das Problem gelöst hat – der Lerneffekt kommt dabei auch nicht zu kurz!

Cities Skylines (PC und Konsolen)

Wenn du schon immer mal die Stadt deiner Träume bauen wolltest, kannst du dies bei Cities Skylines. Du wirst dabei zum Architekten und Verkehrsplaner, der aus einer winzigen Kleinstadt eine riesige Metropole machen kann. Die Bürger deiner Stadt verlangen dir dabei schön viel ab. Du musst mit deiner Stadtplanung somit auch sie zufrieden stellen, damit immer mehr Menschen zuziehen. Deiner Kreativität sind hierbei aber keine Grenzen gesetzt.

Little Big Planet 3 (PS4 und PS3)

Sackboy, OddSock und Swoop sind bei Little Big Planet 3 deine Begleiter. Die drei Figuren weisen unterschiedliche Fähigkeiten auf, mit denen du sie durch die bunte Spielewelt manövrierst. Im Zentrum des Games steht aber, dass du selbst zum Spieleentwickler wirst und Level, Charaktere, Objekte, Fahrzeuge und viel mehr baust. Du kannst deine Werke dann auch mit anderen teilen oder die Kreationen von anderen Nutzern spielen. Ein Jump 'n' Run mit jeder Menge Spielspaß.