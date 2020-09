Gute Kommunikation ist alles – sie kann aber auch so richtig danebengehen. Welche denkwürdigen Aussagen haben Sie von Vorgesetzten bereits gehört?

Und was sagt Ihr Chef, Ihre Chefin? Foto: gettyimages/istockphoto/twinsterphoto

"Und jetzt lasst uns wieder euphorisch an die Arbeit gehen!" Dieser Satz ist tatsächlich genauso gefallen, und zwar von einer Vorgesetzten. Für sie ist es nämlich nicht genug, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufrieden im Job sind, nein, sie müssen ihn schon mit der gewissen Euphorie erledigen. Da spielt es auch keine Rolle, dass sie komplett unterbezahlt sind, denn: "Eine Gehaltserhöhung motiviert den Mitarbeiter nicht einmal für fünf Minuten." Auch das sagte diese Vorgesetzte, und zwar direkt zu ihren Mitarbeitern. So müssen sich diese zumindest keine Illusionen machen, dass es in diesem Unternehmen möglicherweise irgendwann finanziell für sie bergauf geht.

Ja, es sind wahre Perlen, die man im Laufe eines Arbeitslebens von seinen Vorgesetzten zu hören bekommt. Auch auf Twitter teilen Userinnen und User unter dem Hashtag #WasChefsSagen die bemerkenswertesten Aussagen ihrer Vorgesetzten:

Loben? Ist nicht notwendig:

Zusätzliche Aufgaben? Gehen sich doch locker neben der regulären Arbeit aus:

Hört man immer gern: "lustige" Aussagen über die eigene Arbeitszeit:

Was haben Sie von Ihren Vorgesetzten schon zu hören bekommen?

Welche waren die denkwürdigsten Aussagen, die Sie von den diversen Chefinnen und Chefs im Lauf Ihres Arbeitslebens gehört haben? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 14.9.2020)