"Prince of Persia"-Remake

Prince of Persia bekommt ferner ein Remake. Zahlreiche Leaks wiesen auf die Wiederkehr des Prinzen hin – nun ist es offiziell. Konkret wird Sands of Time aus dem Jahr 2003 neu aufgelegt. Allzu viel Geduld müssen Spieler nicht aufbringen. So erscheint dieses am 21. Jänner 201 für PS4 und Xbox One. Die neuen Konsolen werden nur per Abwärtskompatibilität bedient – einen Release für PS5 beziehungsweise Xbox Series X/S wird es somit nicht geben.