Die Stadt Wien spricht sich unter anderem für das Tragen von Masken auf Märkten aus. Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Ab Montag gelten in ganz Österreich strengere Corona-Regeln. Unabhängig von der Ampelfarbe müssen wir wieder an mehr Orten Maske tragen, Veranstaltungen werden eingeschränkt. Damit reagieren die Behörden auf die steigende Zahl der Corona-Infizierten. Was genau sich ab Montag für uns alle ändert, wie das Fazit nach einer Woche Ampel ausfällt und ob Corona-Hotspots sich auf noch weitaus strengere Maßnahmen einstellen müssen, erklärt Oona Kroisleitner vom STANDARD. (red, 11.9.2020)

