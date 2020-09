Ein amtlicher Stimmzettel für die Wahlen in die Gemeindevertretung der Landeshauptstadt Bregenz.

Foto: APA/ANGELIKA GRABHER-HOLLENSTEIN

Bregenz – Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat am Freitag angesichts stark steigender Corona-Fallzahlen an die Bevölkerung appelliert, trotzdem an den Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am Sonntag (13. September) teilzunehmen. "Bitte nehmen Sie einen Mund-Nasen-Schutz mit", so Wallner. In den Wahllokalen sei man gut vorbereitet.

Eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Wahllokal besteht nicht, es gibt aber die dringende Empfehlung dazu. Zudem soll ein von der Landessanitätsdirektion ausgearbeitetes Konzept sowohl den Wählern als auch den Wahlhelfern größtmöglichen Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus bieten.

Sicherheitsmaßnahmen

So wird etwa immer nur eine bestimmte Anzahl von wählenden Personen in das Wahllokal eingelassen, damit der Mindestabstand von einem Meter einzuhalten ist. Die Mitglieder der Wahlbehörde werden entweder einen Mund-Nasen-Schutz tragen oder durch eine Plexiglas-Scheibe von den Wählern getrennt sein. Wahlinformation und Lichtbildausweis sollen nicht übergeben, sondern gut sichtbar vorgezeigt werden.

Selbstverständlich bereitstehen wird Hand-Desinfektionsmittel. Darüber hinaus ist vorgesehen, die Tisch- und Stehpultflächen in den Wahlzellen in kurzen zeitlichen Abständen zu desinfizieren, die Schreibgeräte nach jeder Stimmabgabe. Zudem werden die Wahllokale pro Stunde fünf Minuten durchgelüftet.

Personal aufgestockt

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Vorarlberg in den vergangenen Tagen stark angewachsen. Am Donnerstag waren 37 Neuinfektionen gemeldet worden, am Freitag würden erneut über 30 Infektionen dazukommen, sagten Wallner und Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher. Stand Freitagmittag waren in Vorarlberg 157 Personen aktiv am Coronavirus erkrankt, so viele wie zuletzt Mitte April. Wallner sprach von einem "markanten Anstieg", in derselben Situation wie im Frühjahr befinde man sich aber nicht. Damals wurden täglich 60 bis 70 Neuinfektionen gezählt.

Der positive Aspekt sei, dass nur bei sieben der 37 Fälle vom Donnerstag die Infektionsquelle noch nicht bekannt sei. Es gelinge gut, die Infektionskette durch Absonderung zu unterbrechen. "Das ist der Schlüssel in der Pandemie-Bekämpfung", unterstrich Wallner. Deshalb werde das 20-köpfige Infektionsteam, das die Infektionsketten nachvollzieht, personell noch einmal deutlich aufgestockt. (APA, red, 11.9.2020)