Bose fordert Apple mit neuen In-Ear-Kopfhörern heraus. Der iPhone-Konzern hat sich mit seinen AirPods im Audiosegment breit gemacht und dürfte von Bose & Co ordentlich Verkäufe abschröpfen. Mit den QuietComfort Earbuds und Sport Earbuds will man Apple nun Paroli bieten. Erstgenannte Kopfhörer bieten elf unterschiedliche Stufen von Geräuschunterdrückung und bieten eine Laufzeit von rund sechs Stunden. Lädt man das Produkt 15 Minuten auf, sind so weitere zwei Stunden Laufzeit möglich. Das Transportetui bringt insgesamt 12 weitere Stunden mit sich.

Die Sport Earbuds sind im Grunde die abgespeckte Variante, bei der die Laufzeit etwas schrumpft. Beide Geräte sind vor Spritzwasser und Staub geschützt und sollen einen möglichst hohen Tragekomfort bei perfekter Abschirmung bieten. Die Kopfhörer können über die Oberflächen bedient werden und bringen Bluetooth 5.1 mit sich. Die QuietComfort Earbuds kosten 272,90 Euro und die Sport Earbuds 194,91 Euro. Beide Kopfhörer sind ab dem 5. Oktober erhältlich und können ab sofort vorbestellt werden.

Neue Sonnenbrillen

Neben neuen Kopfhörern hat Bose nun auch neue Modelle der "Frames"-Kategorie präsentiert. Dabei handelt es sich um Sonnenbrillen, mit denen man Musik hören oder telefonieren kann. Ein Audiosystem mit zwei Lautsprechern ist hierfür an den Bügeln platziert. Bose verspricht bei den neuen Geräten einen "volleren und klareren" Klang und ein besseres Mikrofon. Dafür wiegen die Sonnebrillen nun aber 50 Gramm mehr. Für 272,90 ist man dabei – die Geräte können ab sofort bestellt werden. (dk, 11.9.2020)