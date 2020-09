Eine neue Netflix-Doku wirft kein gutes Bild auf die IT-Giganten. Foto: Netflix

Wie sind Facebook, Instagram und Co aufgebaut und wieso verbringen wir so viel Zeit mit den Plattformen? Eine Netflix-Doku namens "Das Dilemma mit den sozialen Medien" geht dieser Frage nach. Gemeinsam mit ehemaligen Mitarbeitern von Google, Facebook, Instagram, Pinterest & Co wird eruiert, wie die beliebten Portale aufgebaut sind und wieso sie so intensiv verwendet werden. Dabei wird unter anderem mit fiktiven Szenen auf die Tricks der Hersteller eingegangen.

Netflix

Moral hat ausgesorgt

So nutzen Facebook & Co menschliche Schwächen aus, um Milliarden zu scheffeln. Die Doku zeichnet ein recht eindeutiges Bild. So werden mögliche gesellschaftliche und persönliche Konsequenzen zwecks Gewinnmaximierung ausgeblendet. Interne moralische Bedenken werden bei den Unternehmen unter den Tisch gekehrt. Die ehemaligen Mitarbeiter zeichnen auf, was bei den steinreichen IT-Giganten alles schief läuft.

Sehr gute Wertungen

In Österreich ist die beim Sundance Festival ausgezeichnete Doku bereits zwei Tage nach Release in die Top 10 vorgedrungen. Auf der Bewertungsplattform IDMB hält der Titel aktuell bei guten 8,1 von zehn Punkten. Bei der Los Angeles Time schreibt man gar davon, dass es die wichtigste Doku des Jahres sei. Auch bei der New York Times zeigt man sich angetan und schreibt, dass der Film sehr effektiv dabei ist die Gefahr von Data-Mining und manipulativer Technologie aufzuzeigen. (red, 11.9.2020)