SWITCHLIST

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Rudolf Anschober Der Gesundheits- und Sozialminister (Grüne) stellt sich den Fragen von Rainer Nowak (Die Presse) und Claudia Dannhauser (ORF) über steigende Infektionszahlen, Corona-Ampel, das abgebrannte Flüchtlingslager Moria und die Aufnahme von Geflüchteten. Bis 12.00, ORF 2

11.20 KOMÖDIE

Ghostbusters – Die Geisterjäger (USA 1984, Ivan Reitman) Schleimige Geisterjagd in New York samt einem riesigen Marshmallow-Männchen in den Straßenschluchten Manhattans. Einer der vier lässigen Geisterjäger in Ivan Reitmans 80er-Jahre-Komödienhit feiert demnächst seinen 70. Geburtstag: Bill Murray. Bis 13.00, ORF 1

11.45 MAGAZIN

Vox Pop: Alte Menschen – Allein im Angesicht des Todes? Die Covid-Krise offenbarte nicht zuletzt schwere Missstände in der Altenbetreuung. Vox Pop hat sich in Italien umgesehen, wo aufgrund einer zu laxen Gesetzgebung immer mehr illegale Altersheime entstehen. Außerdem gibt es Interviews mit europäischen Experten zum Thema. Bis 12.25, Arte

16.15 MAGAZIN

Twist: Wie geht bessere Welt? Eine Spurensuche in Wien Arte-Kulturmagazin-Moderatorin Bianca Hauda unterwegs in Wien, wo sie unter anderem das Hip-Hop-Duo Esrap und die Musikerin Inna Modja trifft und sich auf dem "Zukunftshof" umschaut. Bis 16.50, Arte

20.05 EXPERIMENTALFILM

Invest in Failure (A 2018, Norbert Pfaffenbichler) Aus Ausschnitten von Filmen des großen britischen Schauspielers James Mason hat Norbert Pfaffenbichler ein vielschichtiges assoziatives Porträt geformt. Der Künstler und Filmemacher ist bei Robert Buchschwenter zu Gast. Bis 21.25, Okto

20.15 KOMÖDIE

Frühstück bei Tiffany (Breakfast at Tiffany’s, USA 1961, Blake Edwards) Das aus der Provinz stammende Partygirl Holly Golightly bewegt sich auf der Suche nach einem reichen Mann souverän durch die feine New Yorker Gesellschaft – bis sie ausgerechnet an einen bettelarmen Schriftsteller gerät. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Truman Capote durch den Komödienspezialisten Blake Edwards (Der rosarote Panther) bescherte Audrey Hepburn eine ikonische Rolle. Ein Porträt des Hollywoodstars ist im Anschluss um 22.05 unter dem Titel Audrey Hepburn, Königin der Eleganz zu sehen. Bis 22.05, Arte

Zweimal Audrey Hepburn auf Arte: zuerst als Holly Golightly in "Frühstück bei Tiffany" (20.15 Uhr), dann in der Dokumentation "Königin der Eleganz" (22.05). Foto: Arte/Paramount Pictures

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Die Tragödie von Moria – Europa zwischen Ausweg und Ausrede Bei Claudia Reiterer diskutieren Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer, der ehemalige griechische Außenminister Dimitrios Droutsas, der Schauspieler Klaus Maria Brandauer ("Courage – Mut zur Menschlichkeit") sowie der Ethiker und Theologe Ulrich Körtner. Bis 23.05, ORF 2



(Karl Gedlicka, 12.9.2020)