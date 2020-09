9.50 KARL MAY

Winnetou I (BRD/JUG/F/I 1963, Harald Reinl) "Man sollte sich jedes Jahr mindestens einmal einen Harald-Reinl-Film anschauen", befand die renommierte französische Filmzeitschrift Cahiers du Cinema einmal. Gelegenheit dazu bietet Reinls erster Winnetou-Film, der anlässlich des 90. Geburtstags von Mario Adorf zu sehen ist. Der deutsche Schauspieler brilliert darin als Schurke Santa. Bis 11.25, ORF 2

19.20 DOKUMENTATION

Young. Black. British. Der Brexit und Corona haben Großbritannien fest im Griff. Inmitten der Misere demonstrieren junge schwarze Briten für eine bessere Zukunft. Mit dabei: Grime-Rapper Stormzy und Singer-Songwriterin Lianne La Havas. Bis 20.00, 3sat

19.30 DOKUMENTATION

Cowgirls in Colorado (D 2020, Susanne Brand) Der Rodeo-Zirkus gilt als Männerwelt schlechthin. Und doch gibt es auch eine wachsende Gemeinde schwarzer Cowgirls in den USA. Susanne Brand porträtiert zwei davon, die Schwestern Aleeyah und Savannah Roberts, die sich auf das Bill Picket Rodeo in Denver vorbereiten. Bis 20.15, Arte

Mischen in einer vermeintlichen Männerwelt mit: die 18-jährige Aleeyah Roberts (li.) und ihre zwölfjährige Schwester Savannah in Susanne Brands Dokumentation "Cowgirls in Colorado", Arte, 19.30 Uhr. Foto: Arte / Susanne Brand

20.15 KOMÖDIE

Radio Rock Revolution (The Boat That Rocked, GB/D/F 2009, Richard Curtis) Von der Nordsee aus versorgt der Piratensender Radio Rock das Großbritannien der Sixties mit Songs unter anderem von The Kinks und The Who. Vorbild für die vergnügliche Filmhandlung war der legendäre Sender Radio Caroline. Nebst unsterblicher Musik veredelt ein Cast mit Philip Seymour Hoffman, Nick Frost und Emma Thompson die Komödie. Die Show stiehlt allen natürlich Bill Nighy als Chef der illegalen Unternehmung. Bis 23.00, Tele 5

20.15 ZEITGESCHICHTE

Die großen Weltkonflikte – Der Koreakrieg In einer Neuproduktion rollt ORF 3 den Koreakrieg auf, der vor 70 Jahren als erste große kriegerische Auseinandersetzung nach dem Zweiten Weltkrieg begann und die Welt kurze Zeit an den Rand eines Atomkriegs brachte. Fortgesetzt wird das Thema um 21.05 mit der Doku Koreakrieg – Der ewige Konflikt. Bis 22.35, ORF 3

20.15 FESTSPIELSOMMER

Verdi in Verona Genau zum 100. Geburtstag von Giuseppe Verdi wurden 1913 die ersten Operfestspiele in der Arena di Verona mit dessen Aida eröffnet. Zwar musste das Spektakel heuer wegen Corona ausfallen, 3sat zeigt aber Highlights der letzten Jahre, darunter Nabucco, Un ballo in maschera, Il trovatore und natürlich Aida. Bis 22.35, 3sat

22.40 DOKUMENTATION

Die Schule von morgen (2/2) Der digitale Wandel erfordert dafür gerüstete Schulen mit mehr Chancengleichheit. Überall auf der Welt werden neue pädagogische Modelle ausprobiert. Bis 23.35, Arte

23.35 REAL AMERICA

Winter’s Bone (USA 2010, Debra Granik) Die 17-jährige Ree kämpft sich mit zwei jüngeren Geschwistern und ihrer pflegebedürftigen Mutter durch den rauen Alltag im Hinterland von Missouri, der Vater wird vermisst. Winter’s Bone brachte nicht nur der Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence den verdienten Durchbruch, Regisseurin Debra Granik schuf mit dem reichhaltigen Drama auch einen Schlüsselfilm jener sozialrealistischen Bewegung im jüngeren US-Film, die gerne als "Real America" bezeichnet wird. Bis 1.10, 3sat

1.15 KRIMI

Columbo – Mord im Bistro (Columbo – Fade in to Murder, USA 1976, Bernard L. Kolwalski) William Shatner nicht als Captain James T. Kirk, sondern als kapriziöser TV-Star Ward Fowler, der erpresst wird und seinerseits Rache übt. Sehr vergnüglicher Fall für Peter Falk als Inspektor Columbo. Bis 2.20, ORF 2



(Karl Gedlicka, 11.9.2020)