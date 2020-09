Es geht wieder los. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Red Bull Salzburg hat beim Start in die neue Fußball-Bundesliga-Saison ein klares Ziel vor Augen. Mit einem Auswärtssieg am Sonntag gegen den WAC will der Serienmeister gleich zu Beginn ein klares Statement abgeben und sich für das Champions-League-Play-off Ende September aufwärmen. "Unsere beste Vorbereitung darauf sind gute Leistungen in den ersten Liga-Spielen", sagte Trainer Jesse Marsch.

Der US-Amerikaner muss aber nicht nur gegen den WAC, sondern wohl auch im Play-off auf den an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel laborierenden Zlatko Junuzovic verzichten. "Er bringt immer ein Gefühl von Sicherheit und Erfahrung auf den Platz. Doch Bernede und Mwepu sind bereit, ihn zu ersetzen", betonte Marsch.

Neben Junuzovic fehlen auch die angeschlagenen Karim Adeyemi und Oumar Solet, Dominik Szoboszlai dürfte nach seinen Länderspiel-Einsätzen mit Ungarn eine Pause bekommen. Auch aufgrund der leicht angespanten Personalsituation warnte Marsch vor dem Gegner. "Wir müssen auf einen guten Gegner eingestellt sein. Sie haben keine Angst, gegen uns zu spielen", sagte der Salzburg-Coach über die Wolfsberger.

WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer erinnert sich noch gern an die jüngsten beiden Duelle mit den Salzburgern – in der Meistergruppe holten die Kärntner gegen die "Bullen" zwei Unentschieden. "Wir wollen ähnlich wie im Frühjahr dagegenhalten und ein unangenehmer Gegner sein", kündigte der Steirer an.

Neustart

Nach einer Saison zum Vergessen versucht sich Sturm Graz am Sonntag (14.30 Uhr) in St. Pölten an einem Neustart. Die Ambitionen der Kontrahenten sind durchaus ähnlich, beide peilen die Meistergruppe an. Sturms Neo-Coach Christian Ilzer, der zuletzt bei der Austria glücklos blieb, will aber vor allem eines: "Noch wichtiger ist, dass wir den klaren Weg gut erkennen."

Das bisher letzte Duell der beiden Teams ist bereits eine kleine Ewigkeit her. Am 26. Oktober 2019 ging St. Pölten zuhause 0:4 unter, nachdem bereits das erste Saisonduell in Graz mit 0:3 verloren gegangen war. Doch bei beiden Clubs ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Die Trainer sind Geschichte, auch die Kader präsentieren sich stark verändert.

Restart

Die SV Ried gibt am Sonntag nach über dreijähriger Pause ihr Comeback in der Liga. Die Innviertler empfangen in der Auftaktrunde WSG Tirol und hoffen gleich auf ein Erfolgserlebnis. "Wir müssen uns nichts vormachen – wir sollten von Beginn an gegen Mannschaften punkten, gegen die wir eine realistische Chance haben", sagte Trainer Gerald Baumgartner.

Die Tiroler waren im Sommer eigentlich schon abgestiegen, blieben aber in der höchsten Spielklasse, weil sich der SV Mattersburg in die Insolvenz verabschiedete. "Die WSG hat uns dieses eine Jahr Bundesliga voraus", warnte Baumgartner. (APA, red, 11.9.2020)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen:

SKN St. Pölten – SK Sturm Graz (St. Pölten, NV Arena, 14.30 Uhr, SR Heiß). Saisonergebnisse 2019/20: 0:3 (a), 0:4 (h)

St. Pölten: Riegler – Luan, Blauensteiner, Muhamedbegovic, Schulz – Pokorny, Luxbacher, Davies, R. Ljubicic – Schmidt, Hugi

Ersatz: Gremsl – Drescher, Messerer, Schimpelsberger, Halper, Schütz, Meister,

Es fehlt: –

Sturm: Siebehandl – Ingolitsch, Wüthrich, Gorenc-Stankovic, Dante – Jäger – Hierländer, Kiteishvili, Jantscher – Friesenbichler, Balaj

Ersatz: Schützenauer – Geyrhofer, Ljubic, T. Koch, Zettel, Kuen, Shabanhaxhaj

Es fehlen: Trummer (Kreuzbandriss), F. Mwepu (bei Amateuren)

SV Ried – WSG Tirol (Ried, Josko-Arena, 14.30 Uhr, SR Ciochirca). Keine Saisonergebnisse 2019/20

Ried: Sahin-Radlinger – Kerhe, Reifeltshammer, Meisl, Takougnadi – Lackner, Ziegl – Lercher, Satin, Offenbacher – Gschweidl

Ersatz: Daniliuc – Reiner, Haas, Nutz, Wießmeier, Canadi, Paintsil, Grüll

Es fehlen: Boateng (Muskelprobleme), Bajic (Schulterverletzung)

Tirol: Oswald – Rogelj, Behounek, Soares, Schnegg – Rieder, Petsos, Celic, Pranter – Frederisken, Dedic

Ersatz: Ozegovic – Gölles, Gugganig, Buchacher, Toplitsch, Bauernfeind, Yeboah

Es fehlen: F. Koch (Oberschenkelprobleme), Anselm (erkrankt)



Wolfsberger AC – Red Bull Salzburg (Wolfsberg-Lavanttal-Arena, 17.00 Uhr, SR Hameter). Saisonergebnisse 2019/20: 2:5 (a), 0:3 (h), 0:0 (h), 2:2 (a)

WAC: Kofler – Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer – Taferner, Leitgeb, Liendl, Peretz – Dieng, Vizinger

Ersatz: Kuttin – Rnic, Sprangler, Schmerböck, Schöfl, Wernitznig, Joveljic

Fraglich: Giorbelidze (im Aufbautraining)

Salzburg: Stankovic – Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer – Bernede, Camara, E. Mwepu, Okugawa – Koita, Daka

Ersatz: Coronel – Ashimeru, Kristensen, Sewald, Dedic, Adamu, Sucic, Szoboszlai, Okafor

Es fehlen: Junuzovic (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Adeyemi, Solet (beide Muskelprobleme), Onguene (nicht im Kader)