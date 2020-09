Die Autobranche muss aus Sicht der EU grüner werden. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Brüssel – Die EU-Kommission plant einem Medienbericht zufolge die Verschärfung ihrer Einsparvorgaben für den Schadstoffausstoß bei Neuwagen. Im Jahr 2030 sollten diese nun 50 Prozent weniger CO 2 ausstoßen, und nicht wie bisher geplant 37,5 Prozent, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Freitag vorab. Das gehe aus einem Papier zur Verschärfung der Klimaschutzpläne hervor, das nächste Woche vorgestellt werden solle.

Dabei geht es um sogenannten Flottenwerte. Sie beziehen sich auf den Neuwagenabsatz eines Konzerns. Die alten Vorgaben waren aus Sicht der Branche bereits zu ambitioniert.

Emissionshandel erweitern

Die Pläne würden auch die Option vorsehen, den Verkehrs- und Gebäudesektor in das europäische Emissionshandelssystem zu integrieren, so die Zeitung. Das könne etwa den Treibstoff für Benziner oder Diesel deutlich verteuern.