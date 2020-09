Gezeichnetes Berlin. Foto: imago images/Jan Huebner

Fußball-Bundesligist Hertha BSC ist am Freitag im deutschen Fußball-Cup nach einer spektakulären Partie unerwartet in der ersten Runde gegen den Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig mit 4:5 (2:3) ausgeschieden. Zuletzt war Hertha in der Saison 2012/13 in der ersten Pokalrunde ausgeschieden. Bei den Braunschweigern spielte Dominik Wydra in der Abwehr.

Mainz 05 setzte sich beim Regionalligisten TSV Havelse nach Pausenrückstand mit 5:1 durch. ÖFB-Teamspieler Karim Onisiwo stand bei den Mainzern nicht im Kader, Phillipp Mwene saß auf der Bank. (APA, 11.9.2020)