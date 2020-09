Der Österreicher gewinnt gegen den Russen Daniil Medwedew in einem hochklassigen Halbfinale in drei Sätzen und trifft im Endspiel auf Alexander Zverev

Finale. Foto: AFP/STOCKMAN

New York – Dominic Thiem hat am Freitag (Ortszeit) zum ersten Mal in seiner Karriere das Endspiel der US Open erreicht. Der 27-jährige Weltranglisten-3. besiegte den russischen Vorjahresfinalisten Daniil Medwedew nach 2:56 Stunden mit 6:2,7:6(7),7:6(5). Thiem trifft nun am Sonntag in seinem vierten Grand-Slam-Finale auf Alexander Zverev (GER-5). Zverev holte in seinem Semifinale gegen den Spanier Pablo Carreno Busta erstmals in seiner Karriere einen 0:2-Satzrückstand auf. Nach 3:22 Stunden setzte sich der 23-Jährige Weltranglisten-Siebente mit 3:6,2:6,6:3,6:4,6:3 durch.

Thiem hat damit bereits 1.200 ATP-Zähler sowie ein Preisgeld in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar (1,27 Mio. Euro) sicher. Gegen Zverev hat Thiem in bisher neun Begegnungen sieben Mal gewonnen. Das Finale findet am Sonntag um 22.00 Uhr MESZ statt. (APA, 12.9.2020)