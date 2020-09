Wien – Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat in einem auf Facebook verbreiteten Vieo seine Gründe der Ablehnung der Aufnahme von Migranten aus dem griechischen Lager Moria erläutert.

Österreich habe seit der Flüchtlingskrise 2015 einen großen Beitrag geleistet, mehr als fast alle anderen europäischen Länder. Im Jahr 2020 hätten im Schnitt hundert Kinder pro Woche einen positiven Asylbescheid erhalten. Die Bilder aus Moria ließen niemanden kalt, aber es dürfe nicht passieren, dass sich die Situation der Migrationskrise 2015 wiederhole.

Sebastian Kurz, Bundeskanzler. Foto: Reuters/Foeger

"Dieses menschenunwürdige System aus 2015, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren", sagte Kurz. Vielmehr werde man "vor Ort helfen, damit eine menschenwürdige Versorgung sichergestellt ist", sagte Kurz. "Dazu sind wir in Gesprächen mit dem Koalitionspartner." Es gehe dabei nicht nur um Moria, sondern auch um andere Orte in der Welt, die nicht im Scheinwerfergebiet der Medien sind, so Kurz.

Er habe in seiner Funktion als Außenminister und Bundeskanzler zahlreiche Lager im Nahen Osten und Afrika besucht, etwa im Irak und in Somaliland.

Nachhaltige Unterstützung statt Symbolpolitik

"Auf europäischer Ebene werden wir uns für einen ganzheitlichen Ansatz einsetzen. Was wir nicht brauchen, ist Symbolpolitik", sagte er in offenkundiger Anspielung auf die deutsch-französische Initiative zur Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus Moria. Es brauche vielmehr "echte nachhaltige Unterstützung für betroffene Gebiete, eine wirtschaftliche Perspektive für den afrikanischen Kontinent und auch einen effektiven Schutz unserer Außengrenzen", sagte er.

Es seien die "schrecklichen Bilder am Bahnhof in Budapest" im Sommer 2015 gewesen, die dazu geführt hätten, "dass die europäische Politik dem Druck nachgegeben hat und die Grenzen geöffnet hat", sagte Kurz. Daraufhin hätten sich zunächst Tausende, dann Zehntausende und am Ende eine Million auf den Weg gemacht. Schlepper hätten Unsummen verdient, unzählige Menschen seien im Mittelmeer ertrunken, wiederholte Kurz seine seit fünf Jahren unveränderte Argumentation, von der er offenbar auch unter wachsendem innenpolitischen Druck nicht abrücken möchte.

Lager niedergebrannt

Das Lager in Moria auf der Insel Lesbos ist in der Nacht auf Mittwoch durch gelegte Brände fast völlig zerstört worden. Die griechische Regierung macht Migranten für die Brandlegung verantwortlich. Die Feuerwehr war an den Löscharbeiten gehindert und mit Steinen beworfen worden. Nach einer Reihe von positiven Coronatests hätten die Betroffenen in Quarantäne bleiben sollen, dies wurde so verhindert.

Die Errichtung eines provisorischen Lagers auf der Insel Lesbos ist in der Nacht auf Samstag fortgesetzt worden. "Alle Menschen müssen dorthin gehen. Nur so werden wir sie richtig versorgen können", erklärte der stellvertretende griechische Migrationsminister Giorgos Koumoutsakos im Athener Nachrichtensender Skai.

Dem schloss sich der Chef der Niederlassung der Hilfsorganisation Ärzte der Welt, Dimitris Patestos, an: "Das provisorische Lager muss so schnell wie möglich funktionieren", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir wollen nach Deutschland"

Zahlreiche Migranten sagten Reportern vor Ort, sie wollten nicht ins provisorische Lager und sähen die Lage als Chance, ihre Abreise durchzusetzen. "Wir wollen Freiheit. Wir wollen nach Deutschland – nicht ins Lager", sagen viele. Immer wieder kommen spontan kleine Demonstrationen zustande bei denen Migranten "Freiheit, Freiheit", skandieren. Tausende Migranten, darunter Kinder, verbrachten die vierte Nacht in Folge auf den Straßen. Humanitäre und staatliche Organisationen versuchen Wasser und Lebensmittel zu verteilen, wie das griechische Fernsehen (ERT) zeigte.

Das Lager wird auf einem Schießübungsfeld der griechischen Armee errichtet. Das Gelände liegt nur wenige Kilometer nördlich der Inselhauptstadt Mytilini an der Küste.

Coronainfizierte Migranten untergetaucht

Nach wie vor bewegen sich Dutzende coronainfizierte unter den tausenden Migranten. Mindestens 35 Migranten waren vor dem Großbrand positiv getestet worden. Sie tauchten nach dem Großbrand unter.

Guterres fordert Transfer der Migranten auf Festland

UN-Generalsekretär António Guterres eine Verlagerung der dort lebenden Migranten auf das Festland gefordert. Er habe die "Verwüstung" verfolgt, schrieb Guterres per Kurznachrichtendienst Twitter.

"Die Lösung liegt darin, sich um alle betroffenen Menschen zu kümmern, insbesondere die Verwundbarsten, und anzufangen damit, die Menschen auf das Festland zu bringen." Auch sein Sprecher bekräftigte am Freitag in New York diese Aussagen noch einmal.

Innenkommissarin ruft EU-Staaten zu schneller Hilfe auf

EU-Innen- und Flüchtlingskommissarin Ylva Johansson hat die EU-Staaten zu schneller Hilfe und europäischer Solidarität aufgerufen. Griechenland gehöre zu den Mitgliedstaaten, die in den vergangenen Jahren erheblich mehr Migranten aufgenommen hätten als andere, betonte Johansson. Die Migranten auf Lesbos bräuchten sofort Nahrung, Unterkunft und Gesundheitsversorgung.

In Deutschland haben Länder und Kommunen die Aufnahme von insgesamt mehreren tausend Flüchtlingen aus Moria angeboten. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte am Freitag die Unterbringung von bis zu 150 Minderjährigen aus dem Lager angekündigt.

"Christlich-demokratischer Anspruch"

CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen stellte sich unterdessen gegen Innenminister Seehofer und forderte die Aufnahme von 5.000 Menschen aus dem Lager Moria. "5.000 Menschen weniger würden die Lage in Griechenland erheblich entlasten. Es ist unser christlich-demokratischer Anspruch an Politik, dass wir jetzt helfen", sagte Röttgen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstagsausgabe). "Auf diese humanitäre Notlage müssen wir schnell und angemessen reagieren, und das können wir auch", fügte Röttgen hinzu. Nach Möglichkeit müssten andere europäische Länder bei der Verteilung der 5.000 Migranten helfen.

Die Gefahr einer Sogwirkung wie in der Migrationskrise 2015 sieht Röttgen nicht. "Wir haben inzwischen eine völlig andere Situation: Es gibt einen besseren Schutz der Außengrenzen und Abkommen mit anderen Staaten." Es kämen insgesamt wesentlich weniger Flüchtlinge. "Wenn wir jetzt in einer Ausnahmesituation humanitär agieren, dann müssen wir klarstellen, dass davon kein Signal ausgeht. Auch das können wir", sagte Röttgen. (red, APA, 12.9.2020)