Leiter der Ampel-Kommission von Entwicklung beunruhigt

Den Leiter der Ampel-Kommission, Ulrich Herzog, beunruhigt die jüngste Entwicklung bei den Corona-Neuinfektionen, wie er Freitagabend in einem ZiB2-Interview sagte. Mit Stand 21.00 Uhr wurden nämlich 912 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemeldet, was den höchsten Wert seit Ende März darstellt.

hAm Vormittag hatte das Gesundheits- und Innenministerium noch 580 bestätigte Corona-Neuinfektionen mit Stand 9.30 Uhr bekannt gegeben. Die Zahlen würden dem entsprechen, "was wir seit längerem sehen", so Herzog. Dennoch müsse mit "Maß und Ziel" vorgegangen und nicht zu schnell die Ampel auf Orange geschaltet werden, verteidigte Herzog das Vorgehen der Ampel-Kommission. Dass ganz Österreich kommende Woche Orange sei, sei nicht anzunehmen.

Herzog räumte ein, dass es in der Kommission etwa eine "intensive Diskussion" darüber gegeben habe, ob es sinnvoll sei, ganz Österreich auf Gelb zu stellen, weil viele Bezirke an der Grenze zu Gelb gestanden seien. Aber man habe davon Abstand genommen, weil viele Maßnahmen über die Maskenpflicht hinaus im Bereich der Schulen, der Krankenanstalten und im Pflegebereich hätten implementiert werden müssen, wäre generell auf Gelb gestellt worden.

Immunologe Fauci: Rückkehr zur Normalität nach Corona erst Ende 2021

Der renommierte Immunologe Anthony Fauci erwartet für die USA eine Rückkehr zu normalen Lebensumständen erst Ende 2021 – selbst wenn es bereits in wenigen Monaten eine Coronavirus-Impfung geben sollte. So lange dürfte es dauern, bis genug Menschen für einen "Schutzschirm der Immunität" geimpft sind, sagte Fauci am Freitag zur Begründung.

Zugleich rechnet er bei Corona-Impfstoffen lediglich mit einer Effizienz von 70 bis 75 Prozent. "Ich wäre überrascht, wenn wir eine Impfung wie gegen Masern bekämen, die in 97 bis 98 Prozent der Fälle wirkt – und bei der man nur die Bevölkerung zu impfen braucht, um Masern verschwinden zu lassen", sagte Fauci dem Nachrichtensender CNN. "Ich denke nicht, dass das passieren wird. Ich würde eine zu 70 oder 75 Prozent effiziente Impfung akzeptieren." Das mache dann aber auch weiterhin zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich.

Die Menschen müssten sich noch auf einige Zeit darauf einstellen, Masken zu tragen, Abstand zu halten und Ansammlungen zu meiden, betonte Fauci. Zum einen werde es bis ins kommende Jahr dauern, bis die benötigten Hunderte Millionen Impfdosen hergestellt seien. Zum anderen werde man Monate brauchen, um diese zu verabreichen.

Faucis Äußerungen stehen stärker als sonst im Kontrast zu Aussagen von US-Präsident Donald Trump, zu dessen Beratern er gehört. Trump hatte diese Woche erklärt, die USA seien dabei, die Coronakrise hinter sich zu lassen. Auf die Diskrepanz angesprochen, verwies Fauci auf die Statistik, laut der es in den USA weiterhin täglich rund 40.000 Neuerkrankungen und 1.000 Todesfälle gibt.

Nationalrat tagt noch einmal mit spezieller Sitzordnung

Eigentlich sollte der Nationalrat mithilfe von Plexiglaswänden wieder zu seiner alten Sitzordnung zurückkehren – für die Sondersitzung am kommenden Montag geht sich das allerdings noch nicht aus. Corona-bedingt werden die Abgeordneten deshalb noch einmal auseinandergesetzt und etwa auf der Galerie verteilt, um Abstände einhalten zu können, kündigte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) an.

Wolfgang Sobotka fordert von den Abgeordneten Vorbildwirkung in Sachen Maske. Foto: APA/Schlager

Für die nächste reguläre Nationalratssitzung am 23. September werden im Großen Redoutensaal des Parlamentsausweichquartiers in der Hofburg Trennwende aus Plexiglas eingezogen, damit die Abgeordneten wieder nebeneinander sitzen können. Dann könnte auch wieder eine beschränkte Zuseherzahl zugelassen werden und Pressefotografen können wieder zentral fotografieren.

Bis zur von der SPÖ beantragten Sondersitzung am Montag ist sich das aber eben nicht ausgegangen, berichtete Sobotka vor Journalisten. Deshalb gibt es am Montag noch einmal eine dezentrale Sitzordnung und blockweise Abstimmungen. Jedenfalls will Sobotka den Abgeordneten und Mitarbeitern empfehlen, überall dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. "Da sollten wir ein Vorbild sein und, wenn wir uns vom Platz wegbewegen, die Maske aufsetzen."

Erstmals seit März kein neuer Todesfall in Kanada

In Kanada haben die Behörden erstmals seit März keine neuen Corona-Toten registriert. Die Zahl der Infizierten wuchs in den vergangenen 24 Stunden um 702 auf 135.626 Personen. 9.163 Menschen sind in dem Land bisher an der Krankheit gestorben. Kanadas südliches Nachbarland USA ist indes der am stärksten von der Pandemie betroffene Staat mit über 190.000 Corona-Tote und 6,38 Millionen Infizierten.

Brasilien überschreitet Schwelle von 130.000 Toten

Brasilien hat mehr als sechs Monate nach dem ersten Coronavirus-Fall die Schwelle von 130.000 Corona-Toten überschritten. Am Freitag bestätigte das Gesundheitsministerium 874 Todesfälle und 43.178 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden, was die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 130.396 und die der Infizierten auf mehr als 4,2 Millionen stiegen ließ.

Zuletzt waren die täglichen Opferzahlen jedoch nach unten gegangen. Von Juni bis Mitte August zählte das Land täglich rund eintausend neue Todesfälle. In den vergangenen sieben Tagen waren es noch durchschnittlich knapp 700. Brasilien ist nach den USA das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

Mexiko meldet mehr als 70.000 Tote

Mexiko hat am Freitag die Marke von 70.000 Corona-Toten überschritten. Allein in den vergangenen 24 Stunden starben 534 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 70.183 stieg, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Damit wurden auch die pessimistischsten Prognosen übertroffen: Die Behörde hatte die Zahl der durch die Pandemie verursachten Todesfälle anfangs auf 8.000 geschätzt, bevor sie in einem "Katastrophen"-Szenario von bis zu 60.000 Toten ausgegangen war.

Mexiko ist das Land mit der vierthöchsten Todeszahl weltweit – nach den USA, Brasilien und Indien. Infiziert haben sich in dem lateinamerikanischen Land bisher insgesamt mehr als 658.000 Menschen.

1.630 registrierte Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben innerhalb eines Tages 1.630 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Seit Beginn der Coronakrise haben sich mindestens 258.480 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag auf seiner Homepage bekannt gab (Datenstand 12.9., 0.00 Uhr).

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei 9.347. Das sind fünf mehr als noch am Vortag. Bis Samstagmorgen hatten etwa 231.400 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Erstmals seit Juni hat zuletzt die Zahl vom Robert Koch-Institut (RKI) wöchentlich erfasster Corona-Tests wieder abgenommen. In der Woche vom 31. August bis 6. September wurden demnach gut eine Million Tests gezählt – etwa 50.000 weniger als in der Vorwoche. Es ist das erste Mal seit der Woche vom 22. bis 28. Juni, dass die Testzahl wieder abnimmt.

Kärntner Behörden rüsten sich für GTI-Herbsttreffen

Ein so starkes GTI-Herbsttreffen wie noch nie erwarten sich Touristiker am kommenden Wochenende in der Kärntner Region zwischen Faaker See und Wörthersee. Was den Behörden auch in Jahren ohne Coronavirus Kopfzerbrechen bereitet, ist heuer naturgemäß noch stärker im Fokus. Die Bezirkshauptmannschaft Villach-Land verordnet deshalb eine Maskenpflicht an bei Autofans besonders beliebten Stellen.

Neben dem eigentlichen GTI-Treffen, das jedes Jahr am Christi-Himmelfahrts-Wochenende in organisiertem Rahmen über die Bühne geht, haben sich in den vergangenen Jahren immer mehr unorganisierte Nebentreffen etabliert: In den Wochen vor und nach Christi Himmelfahrt und auch im Herbst. Im Gegensatz zur heuer abgesagten Tuning-Wallfahrt im Frühjahr werden ab kommendem Donnerstag tausende Autofreunde aus dem In- und Ausland in Kärnten erwartet. Und mit ihnen neben vollen Betten, Lärmbelästigung und Rekordumsätzen für Tankstellen – auch Menschenansammlungen.

"Weil das eigentliche Treffen abgesagt wurde, haben sich jetzt wohl besonders viele Leute angesagt", erklärte Bernd Riepan, Bezirkshauptmann von Villach-Land: "Da können wir nicht so tun, als wäre nichts." Die Situation sei jedenfalls "epidemiologisch relevant", weshalb Anfang kommender Woche eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht verordnet werden soll, voraussichtlich für einen großen Parkplatz am Faaker See, den Bereich rund um eine bekannte Tankstelle in Velden und auch das Zentrum der Wörtherseegemeinde.

Allerdings, so versichert Riepan, wolle man keine "Haudrauf-Mentalität". Je nach Situation sei Fingerspitzengefühl gefragt: "Wenn die Corona-Ampel auf Grün steht, dann muss man den Vollzug anders anlegen, als wenn sich die Situation dramatischer entwickelt." Natürlich werde nicht jeder Spaziergänger, der allein mit dem Hund durch eine solche Zone schlendert, sofort abgestraft. "Aber wenn man sieht, dass mehrere Leute ohne Abstand zusammenstehen, dann muss man einschreiten." Die Verordnung soll den Zuständigen dafür das Rüstzeug liefern.

Geplant ist, im Vorfeld 20 Securitys einzusetzen, die Infoarbeit leisten und Masken verteilen. Ist die Maskenpflicht in Kraft, so werde natürlich kontrolliert, die Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft rücken dann mit Unterstützung der Polizei aus. Diese hat das geplante Treffen in der Seenregion auch schon länger im Auge, sagte Polizeisprecher Rainer Dionisio: "Es werden die Hotspots identifiziert und wir werden die Streifenanzahl erhöhen." Generell setze die Polizei stark auf Prävention: "gesehen werden", lautet das Motto. Und außerdem werde man auch technische Kontrollen vornehmen. (red, APA, 12.9.2020)