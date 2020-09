Anthony Beauvillier traf gegen Tampa Bay. Foto: AFP

Edmonton – Die New York Islanders haben am Freitag durch ein 5:3 gegen Tampa Bay Lightning im Halbfinale der National Hockey League (NHL) auf 1:2 verkürzt. Die vierte Partie des Endspiels der Eastern Conference findet am Sonntag statt.

Nachdem Tampa einen zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand egalisiert hatte, brachte Brock Nelson die Islanders in der Schlussphase wieder in Führung (57.). 36 Sekunden vor dem Spielende entschied Jean-Gabriel Pageau die Partie mit einem Treffer ins leere Tor.

Der Sieger der Best-of-seven-Serie trifft auf die Dallas Stars oder die Vegas Golden Knights. Im Halbfinale der Western Conference steht es 2:1 für die Stars. (APA, 12.9.2020)