Peking – Nach dem Auftreten der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg verbietet China den Import von Schweinefleisch aus Deutschland. Auch indirekte Einfuhren sowie der Import von Schweinefleischprodukten würden untersagt, teilten das chinesische Landwirtschaftsministerium und der Zoll des Landes am Samstag mit.

Deutsche Schweinefleisch-Exporte nach China und in andere Länder außerhalb der EU waren bereits zuvor gestoppt worden, weil laut dem deutschen Landwirtschaftsministerium dafür notwendige Zertifikate wegen des Schweinepest-Falls nicht mehr ausgestellt werden können. Am Donnerstag war bekanntgeworden, dass ein in Brandenburg aufgefundenes totes Wildschwein mit dem Virus infiziert war. Es ist der erste Fall in Deutschland.

Anforderung nicht erfüllbar

Die meisten Veterinärzertifikate für den Export von Schweinefleisch in Drittländer enthielten die Anforderung, dass Deutschland frei von Afrikanischer Schweinepest sein müsse, erklärte das Bundeslandwirtschaftsministerium am Freitag auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Reuters. "Diese Anforderung kann seit nicht mehr zertifiziert werden."

Deutsche Bauern bangen um wichtiges Exportgeschäft. Foto: APA/dpa/Frank Rumpenhorst

Derzeit würden Gespräche mit China und anderen wichtigen Staaten außerhalb der EU angestrebt. Ziel sei es, eine Anpassung der Zertifikate zu erreichen, die eine Regionalisierungsklausel berücksichtigt. Das würde es Betrieben außerhalb der von der Schweinepest betroffenen Region ermöglichen, weiter auszuführen. "In der Zwischenzeit ist das Exportgeschehen vorübergehend ausgesetzt", betonte das Ministerium. Innerhalb der EU ist der Export von Schweinefleisch weiter möglich. Hier sei das Regionalisierungskonzept für die Afrikanische Schweinepest anerkannt. "Derzeit verbleiben rund 70 Prozent der Exporte im Binnenmarkt", hieß es weiter.

Bangen um Geschäft

In Deutschland bangen Schweinehalter und die Fleischwirtschaft um das Exportgeschäft. Sorgen bereitet vor allem der wichtige chinesische Markt. Ein Wegbrechen "würde uns sehr, sehr stark treffen", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied am Freitag im ZDF. Viele Schweinehalter beobachten die neue Lage angespannt – auch wenn ein Übertreten der für Menschen ungefährlichen Tierseuche schon lange befürchtet wurde, die seit Monaten im Nachbarland Polen kursiert. In den Ställen sind sorgfältige Hygienevorkehrungen wichtiger denn je, wie auch das Friedrich-Loeffler-Institut betonte. "Dies bietet immer noch den besten Schutz vor dem Eintrag des Erregers in Nutztierbestände." Dazu kommen nun Probleme in einigen Absatzländern.

Ein infiziertes Wildschwein in der Nähe der polnisch-deutschen Grenze gilt als der erste Fall in Deutschland. Foto: University of Georgia/ Lyons

Dabei bleiben 70 Prozent der Exporte im europäischen Binnenmarkt, wie es vom Bundesagrarministerium heißt. Und in die EU sind Ausfuhren auch nach dem ersten Schweinepest-Fall überwiegend weiter möglich. Denn statt für ganz Deutschland gelten schon die regional begrenzten Beschränkungen, die mit asiatischen Ländern erst angestrebt werden. Das gilt vor allem für China, in das laut Ministerium 17 Prozent der Schweinefleisch-Ausfuhren gehen. Südkorea mit einem Exportanteil von vier Prozent verhängte schon einen Einfuhrstopp – für ganz Deutschland. Interessant sind die asiatischen Märkte auch deshalb, weil dort Ohren oder Pfoten gefragt sind, die hierzulande kaum Abnehmer finden. Da China selbst schwer von der Schweinepest getroffen ist, sei der Bedarf nach Exportware in den vergangenen Monaten stark gestiegen.



Problem Speiseabfälle

Ein Übertreten der Tierseuche nach Deutschland war seit längerem befürchtet worden. Im März war in Polen ein daran gestorbenes Wildschwein nur etwas mehr als zehn Kilometer vor der Grenze zu Deutschland entdeckt worden. Als Ursache für die Verbreitung in Europa vor allem über längere Entfernungen wird achtloses Wegwerfen von Speiseabfällen vermutet, die den Erreger enthalten. Das deutsche Agrarministerium ruft deshalb bereit seit Jahren unter anderem Autofahrer aus Osteuropa zur Vorsicht auf. (APA, red, 12.9.2020)