Seit Jahrtausenden ist der Kitsune (狐) – japanisch für Fuchs – für Geschichten über Liebe, Verrat, Magie, Verführung, Weiblichkeit und Sexualität verantwortlich. Füchse dienen im Shintō-Glauben als Boten der Reisgöttin Inari, die den Reisbauern und Warenhändlern Fruchtbarkeit auf Feldern und Handelsstätten schenken kann. Mehr als ein Drittel der Shintō-Schreine in Japan sind Inari gewidmet.

Der Shintoismus umfasst das Verehren von Millionen sogenannter Kami (Gottheiten und Geisterwesen). Nicht immer sind diese den Menschen wohlwollend geneigt und treiben oftmals über Generationen hinweg ihr Unwesen in dunklen Wäldern, verlassenen Schreinen und einsamen Gassen. Berichte über Männer, die im nächtlichen Kyōto von einer bildhübschen Dame angesprochen und verführt werden und am nächsten Morgen ihr Gedächtnis verloren haben, sind in den Schriften des alten Japan weit verbreitet.

Ein wiederkehrendes Phänomen sind Tsukimono – Wesen, die sich einen menschlichen Körper zu eigen machen und damit Schabernack treiben. Ist jemand beispielsweise von einem Waschbären besessen, hört die Person nicht auf zu essen, bis deren Bauch so dick ist wie der eines Waschbären. Ergreift ein Pferdegeist Besitz eines Menschen, wird dieser sehr unfreundlich und "schnaubt" andere an.

Sogenannte Kitsune-tsukai waren Einheimische, die Fuchsgeister bändigen und ihnen sogar befehlen konnten, einem unliebsamen Nachbarn das Leben schwer zu machen. In der Edo-Periode (1603-1868) wurden Einwohner, die der Hexerei mit Füchsen beschuldigt wurden, diskriminiert und aus dem Dorf verbannt. War eine Vereinigung zweier Familien durch eine Hochzeit geplant, wurde der Hintergrund des anderen Blutes genauestens recherchiert, um sicherzugehen, dass keine Verbindung mit einem Tiergeist oder anderweitiger Hexerei bestand.

Bis zum Zweiten Weltkrieg wurden die Symptome des vom Tiergeist Besessenen sehr ernst genommen. Im Jahr 1912 schrieb der Autor Frederick Hadland Davis in seinem Buch „Myths and Legends of Japan“:

"Das Besitzergreifen eines Dämon wird oft einem bösen Fuchsgeist verschuldet. Studien von Dr. Baelz aus der Imperial University of Japan zeigen, dass die Existenz der Besessenheit von einem Tiergeist eine sehr reale und schreckliche Wahrheit ist. Der Forscher schreibt, dass ein Fuchs normalerweise durch die Brust oder unter den Fingernägeln in eine Frau eindringt und dann ein Eigenleben führt. "

Kitsune können menschliche Gestalt annehmen, wenn sie ein gewisses Alter (oft 100 Jahre) erreicht haben. Wenn der Fuchs dann Schilf oder breite Blätter auf seinen Kopf legt, verwandelt er sich in eine schöne junge Frau oder kopiert das Aussehen einer anderen Person. In vielen altjapanischen Kunstwerken werden Frauen mit länglichem Gesicht und dünnen Augenbrauen dargestellt, was als attraktiv galt und fuchsartig wirkte. Oft haben diese Damen Schwierigkeiten, ihren unter dem langen Kimono hervorragenden Fuchsschwanz zu verstecken.

Die amerikanische Akademikerin Karen A. Smyers schreibt in ihrem Werk „The fox and the jewel“, dass

In chinesischen Geschichten verwandeln sich Füchse meistens in Frauen, schlafen dann mit verheirateten Männern und werden dadurch unsterblich, da sie die Lebenskraft des „Männchens“ stehlen. In Japan hingegen ist die Folklore oft viel romantischer. Eine Hochzeit bei Regen und Sonnenschein wird als „Fuchshochzeit“ bezeichnet, da normalerweise nur zwei Kitsune bei diesem Wetterphänomen heiraten. Kinder von Fuchs-Mensch-Liebesbeziehungen haben oft übernatürliche Kräfte.

In einer Sage rettet ein junger Nobelmann einen weißen Fuchs vor Jägern. Als Dank verwandelt sich das Tier in die anmutige Dame Kuzunoha, die ihn heiratet und ihm ein Kind gebärt. Tragischerweise kann sie nicht auf ewig ein Mensch bleiben und muss in den Wald zurückkehren. Ihr Sohn zerrt an ihrem Kimono, verzweifelt, und fleht sie an, zu bleiben. Kuzunoha hinterlässt ihm ein Abschiedsgedicht:

If you love me, darling, come and see me

You will find me yonder in the great wood

Of Shinoda of Izumi Province where the leaves

Of arrowroots always rustle in pensive mood