Sir Terence Conran verstarb 88-jährig in Großbritannien. Foto: epa/deme

London – Der britische Designer Terence Conran ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Conran sei am Samstag friedlich in seinem Zuhause eingeschlafen, wie seine Angehörigen mitteilten. Der in der Nähe von London geborene Conran galt als Visionär, der die Welt des Designs mit seinen Ideen revolutioniert hat.

Er gestaltete zahlreiche Restaurants oder Cafés, entwarf aber auch Möbel und andere Einrichtungsgegenstände. Er habe immer betont, dass sich seine Arbeit nicht wie Arbeit anfühle und er alles auch zum Vergnügen getan habe, hieß es im Statement der Familie.

Conran ist Gründer der Möbelkette Habitat, die in den 1990er-Jahren an den Konkurrenten IKEA verkauft wurde. Unter anderem war er auch an der Entstehung des bedeutenden Design Museums in der britischen Hauptstadt beteiligt. Der heutige Chef-Kurator Peter Mandelson würdigte ihn für seine Dienste am Museum und sagte, Conran lasse eine "Schatzkiste an Haushalts- und industriellem Design" zurück, die für immer bleiben werde.

In Wien war er für die Neugestaltung des Café Drechsler an der Wienzeile im Jahr 2007 verantwortlich. (APA, red, 12.9.2020)