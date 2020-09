Der Brand ereignete sich in Favoriten, der Mann schwebt in akuter Lebensgefahr

Augenzeugen berichten, dass der Mann aus dem dritten Stock gesprungen ist. Foto: Heribert Corn

Wien – Bei einem Wohnungsbrand in der Schrankenberggasse in Wien-Favoriten ist am Samstagnachmittag ein Mann noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem dritten Stock gesprungen. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Spital gebracht. Weitere fünf Personen erlitten laut Polizei ebenfalls Blessuren.

Passanten hatten kurz vor 14.00 Uhr die Feuerwehr alarmiert, die mit sechs Fahrzeugen und 27 Mann anrückte, berichtete deren Sprecher Lukas Schauer. Da es zunächst fälschlicherweise hieß, es würden sich noch Kinder in der brennenden Wohnung aufhalten, wurde eine Drehleiter eingesetzt. Anschließend wurden die Nachbarwohnungen überprüft. (APA, 12.9.2020)