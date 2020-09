Daumen hoch bei Lewis Hamilton. Foto: Pool via REUTERS

Mugello – Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis der Toskana am Sonntag (15.10 Uhr/ORF, RTL und Sky) in Mugello. Der Brite sicherte sich im Qualifying am Samstag die Pole-Position vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland) und dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull.

Für Rekordhalter Hamilton war es bereits die 95. Pole seiner Karriere und die siebte im neunten Saisonrennen. "Es ist eine wunderschöne, aber herausfordernde Strecke. Ich habe hart daran gearbeitet, mit den Ingeneuren mein Setup zu verbessern. Ich bin froh, dass ich die Runde gut hinbekommen habe", sagte Hamilton.

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel erlebte erneut eine Enttäuschung. Der viermalige Weltmeister scheiterte im zweiten Qualifying-Abschnitt und geht nur von Rang 14 ins Rennen. Sein monegassischer Teamkollege Charles Leclerc belegte Rang fünf beim 1000. Formel-1-Rennen der Scuderia.

Noch schlimmer erwischte es der Sieger des Italien-Grand-Prix in Monza von vergangener Woche. Pierre Gasly (AlphaTauri) scheiterte als 15. bereits nach Q1. (sid, red, 12.9.2020)