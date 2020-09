Remis. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Altach – Altach und Hartberg sind mit einer gerechten Punkteteilung in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Daniel Nussbaumer (38.) sorgte beim 1:1 am Samstag für eine Altacher Pausenführung, die Hartberg-Topstürmer Dario Tadic in der 54. Minute mit einem Geniestreich ausglich.

Für Hartberg ist es nach zwei Auftakt-Niederlagen 2018 und 2019 zumindest ein Punkt vor dem Zweitrunden-Spiel in der Europa-League-Qualifikation am Donnerstag beim polnischen Club Piast Gliwice. Angesichts der nahenden Europacup-Premiere waren die Steirer erstmals per Flugzeug von Graz aus zu einem Auswärtsspiel gereist.

Neues

Trainer Markus Schopp brachte dann mit Philipp Sturm, Samson Tijani und Manfred Gollner gleich drei Neue, Altach-Trainer Alex Pastoor hingegen setzte auf bewährte Kräfte. Vier der sechs Neuzugänge standen im Kader, sie saßen zunächst alle auf der Bank. Dem namhaftesten, Ex-Schalke-Stürmer Chinedu Obasi (34), fehlt noch die Spielgenehmigung.

Seine neuen Teamkollegen bestimmten auch ohne ihn eine lange Zeit recht ereignislose Partie, der in der Hälfte auch das Tempo fehlte. Hartberg stand in der Abwehr sicher, die gewohnten Blitzkonter fanden aber kaum statt. Topstürmer Tadic klopfte mit einem wuchtigen Freistoß an die Querlatte an (20.), auf der Gegenseite holte Rene Swete einen Kopfball von Ex-Hartberger Manfred Fischer aus dem Eck (27.).

Ein Fehlpass der 18-jährigen Salzburg-Leihgabe Tijani, der bis dahin eine vielversprechende Talentprobe ablegt hatte, ermöglichte Altach die Führung. Marco Meilinger bediente mit Übersicht den in den Raum sprintenden Nussbaumer, der den aus seinem Tor eilenden Swete abgebrüht überhob.

Gelöst

Hartberg löste die offensive Handbremse sofort, auch die erste Viertelstunde nach der Pause gehörte den Steirern. Erste Ausgleichsversuche blieben folgenlos, der Geniestreich von Tadic in der 54. Minute saß. Annahme mit der Brust, kleine Drehung und volley ab ins Tor: Nach 17 Treffern in der Vorsaison hat Tadic in der kurzen Sommerpause nichts verlernt.

Das Spiel war wieder ausgeglichen, der nun flotte Schlagabtausch hielt aber an. Altach war fortan dem 2:1 näher. Bei einem geblockten Meilinger-Abschluss fehlte nicht viel (57.), noch näher kam Berkay Dabanli. Der Innenverteidiger scheiterte mit einem Kopfball am rechten Außenpfosten (74.). Bei einem Altach-Konter in der 80. Minute entschied sich Nussbaumer gegen den möglichen Abschluss und für das (schlechte) Zuspiel auf den mittlerweile eingewechselte Stürmer-Neuzugang Daniel Maderner. Hartberg verlor erstmals kein Auftaktspiel, Altach spielte erstmals Unentschieden. (APA, 12.9.2020)

Fußball-Bundesliga (1. Runde):

SCR Altach – TSV Hartberg 1:1 (1:0). Cashpoint Arena, 2.300 Zuschauer, SR Lechner

Tore: 1:0 (38.) D. Nussbaumer

1:1 (54.) Tadic

Altach: Kobras – Thurnwald (77. Anderson), Dabanli, Zwischenbrugger, Karic – Oum Gouet, Wiss (65. Netzer), Fischer – Meilinger (77. Maderner), D. Nussbaumer, Tartarotti (90. Stefel)

Hartberg: Swete – Lienhart (72. Heil), Rotter, Luckeneder, Gollner (83. Huber) – Tijani (72. Gölles), Kainz – Sturm (46. Klem), Rep, Ried – Tadic

Gelbe Karten: Wiss, Fischer bzw. Gollner, Ried