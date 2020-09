Die Jury gab die Entscheidung am Samstagabend bekannt

Das Drama "Nomadland" von Regisseurin Chloé Zhao gewinnt den Goldenen Löwen. Foto: AP/Richard Shotwell/Invision

Venedig – Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an das US-Drama "Nomadland" der in China geborenen Regisseurin Chloé Zhao. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. (APA, 12.9.2020)

Mehr Details folgen in Kürze.