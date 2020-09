Die für März geplanten Wahlen werden Corona-bedingt am Sonntag nachgeholt. Insgesamt 220 Listen buhlen um 1806 Mandate. Derzeit regieren ÖVP-nahe Listen in 90 der 96 Gemeinden

In der Landeshauptstadt Bregenz stellen sich fünf Kandidatinnen und Kandidaten der Bürgermeister-Direktwahl. Es wird ein Duell zwischen ÖVP-Amtsinhaber Markus Linhart und SPÖ-Herausforderer Michael Ritsch erwartet. Foto: APA/Angelika Grabher-Hollenstein

Bregenz – Wahltag im Ländle: Nachdem die Corona-Pandemie die ursprünglich für 15. März geplanten Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen verhindert hatte, werden sie am heutigen Sonntag nachgeholt. In den 96 Gemeinden des Landes treten insgesamt 220 Listen an, wobei der Großteil davon der ÖVP zuzurechnen ist. Die Volkspartei regiert aktuell in 90 Kommunen des westlichsten Bundeslandes. In den Städten büßte sie ihre Macht bereits bei den Wahlen 2015 deutlich ein, im ländlichen Raum dominiert sie nach wie vor. Die FPÖ stellt aktuell vier Ortsvorsteher, die SPÖ zwei – Grüne und Neos noch keinen. Aktuell stehen nur acht Frauen im Ländle an der Spitze ihrer Gemeinde.

Genau 301.572 Personen sind an diesem Sonntag in Vorarlberg wahlberechtigt. Doch man rechnet mit einer niedrigen Wahlbeteiligung aufgrund der Corona-Pandemie. Zuletzt erreichte sie 2015 mit nur 58,6 Prozent den bisherigen Tiefststand. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat seine Landsleute dazu aufgerufen, beim Betreten der Wahllokale den Mund-Nasen-Schutz zu verwenden, auch wenn er nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Darüber hinaus gelten verschärfte Sicherheitsmaßnahmen wie zahlenmäßig beschränkter Zugang zu Wahllokalen oder Absicherung der Wahlkommission durch Plexiglasscheiben.

Corona-Pandemie bringt Rekord an Briefwählern

Die Umstände dürften dazu beigetragen haben, dass heuer eine neue Rekordzahl an Wahlkarten ausgegeben wurden. Insgesamt 51.739 Wahlkarten wurden nach Angaben des Landes beantragt, was 17,2 Prozent der Wahlberechtigten entspricht. Im Vergleich zur kurzfristig abgesagten Wahl im März dieses Jahres ist der Anstieg bemerkenswert. Vor Corona hatten "nur" 30.000 Wählerinnen und Wähler die Option genutzt.

In Lech am Arlberg werden ganze 64,3 Prozent der Wahlberechtigten von dieser Art der Stimmabgabe Gebrauch machen. Im Nobelskiort birgt der Urnengang besondere Brisanz, ist er doch zugleich als Abstimmung über das neue Gemeindezentrum zu verstehen, das Langzeit-Bürgermeister Ludwig Muxel (ÖVP) ins Zentrum der Kritik rückte. Die Geschäftsleute von Lech befürchten, ausgebootet zu werden, da Investor René Benko offenbar ein Einkaufszentrum im neuen Gemeindezentrum einmieten will.

Duelle in Bludenz und Bregenz erwartet



Auch in Bludenz könnte der heutige Wahlsonntag spannend werden. Geht es doch um das Duell rot gegen schwarz. Noch regiert dort die ÖVP, doch die Zeichen stehen auf Stichwahl. So könnte die Eisenbahner-Stadt nach Jahren wieder eine sozialdemokratische Führung erhalten.

In der Landeshauptstadt Bregenz, nach Einwohnern nur drittgrößte Gemeinde Vorarlbergs, könnte es zur Stichwahl zwischen Amtsinhaber Markus Linhart (ÖVP) und Michael Ritsch (SPÖ) kommen. Hier ist die Neugestaltung rund um den Bahnhof und das damit verbundene Verkehrskonzept ein Hauptthema. In Hohenems hat FPÖ-Bürgermeister Dieter Egger gute Chancen, sein Amt zu verteidigen.

Zwei Stimmzettel oder auch leere

Erstmals werden heuer zwei Stimmzettel aufliegen – einer für die Gemeindevertretungswahl, einer für die Direktwahl des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin. Erhält keine Kandidatin oder kein Kandidat im ersten Wahlgang eine absolute Stimmenmehrheit, so kommt es in zwei Wochen zur Stichwahl zwischen den beiden bestgereihten.

Und in 13 Kommunen werden überhaupt leere Stimmzettel aufliegen. Tritt nämlich niemand an, was vor allem in Kleinstgemeinden passieren kann, gilt das Mehrheitswahlrecht. Die Wahlberechtigten können dann jene Personen aus der Gemeinde am Stimmzettel nennen, die sie gerne als Vertretung haben würden. Es dürfen pro Stimmzettel doppelt so viele Namen angeführt werden, wie Mandate vergeben werden. Jene, die am öftesten genannt werden und das Votum akzeptieren, ziehen in die Gemeindevertretung ein und wählen den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin.

DER STANDARD informiert Sie laufend

Bereits ab 11 Uhr werden heute erste Ergebnisse erwartet, bis spätestens 19 Uhr sollten sämtliche Gemeinde-Ergebnisse vorliegen.