Los Angeles schlägt Houston Rockets in der Play-off-Serie mit 4:1

Foto: AP

Orlando – Die Los Angeles Lakers haben zum ersten Mal seit zehn Jahren das Finale der Western Conference in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA erreicht. Das Team um Superstar LeBron James bezwang im fünften Spiel der Best-of-Seven-Serie die Houston Rockets 119:96 und setzte sich im Gesamtstand mit 4:1 durch. James trug in Orlando/Florida als erfolgreichster Werfer der Lakers 29 Punkte zum Sieg bei, zudem kam der 35-Jährige auf elf Rebounds und sieben Assists.

"Das ist der Grund, warum ich Teil dieser Franchise werden wollte, um sie dorthin zurückzubringen, wo sie hingehört. Und das ist der Kampf um den Titel", sagte James: "Es ist eine Ehre für mich, die Farben Lila und Gold zu tragen und zu versuchen, dieses Erbe fortzuführen und unseren Fans tollen Basketball zu bieten."

Letztmals hatten die Lakers 2010 das Endspiel im Westen erreicht, damals setzten sich die Lakers um den im Januar verstorbenen Kobe Bryant gegen die Phoenix Suns durch und gewannen in der Finalserie gegen die Boston Celtics. Es war der bislang letzte NBA-Titel für die Lakers.

Rondo fliegt aus der Halle

In diesem Jahr trifft das Team von Headcoach Frank Vogel zunächst im Finale der Western Conference entweder auf Lokalrivale Los Angeles Clippers oder die Denver Nuggets. Die Clippers liegen in der Serie 3:2 vorne. In der Eastern Conference steht die Finalpaarung bereits fest. Rekordmeister Boston trifft auf die Miami Heat.

Bei den Rockets stemmte sich Superstar James Harden mit 30 Punkten vergeblich gegen die Niederlage. Russell Westbrook kam nur auf zehn Zähler – und lieferte sich im letzten Viertel ein Wortgefecht mit William Rondo, Bruder von Lakers-Spieler Rajon Rondo, der auf der Zuschauertribüne saß. William Rondo soll Westbrook als "Müll" bezeichnet haben, als sich der 31-Jährige zu Rondo umdrehte und nachfragte, was er sagte, winkte Rondo ihm nur zu. Kurz darauf wurde dieser von Sicherheitskräften aus der Halle befördert.

"Die Leute beim Spiel sollen den Mund halten und das Spiel verfolgen. Das sind die Regeln, besonders, wenn Familien hier dabei sind", sagte Westbrook. (sid, 13.9.2020)