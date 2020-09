Dallas mit einem Polster.

Edmonton – Den Dallas Stars fehlt noch ein Sieg für den Einzug in das Finale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL. Die Texaner setzten sich am Samstag (Ortszeit) mit 2:1 gegen die Vegas Golden Knights durch und führen in der "best of seven"-Serie mit 3:1.

Alec Martinez brachte die Golden Knights in Führung (28.). Joe Pavelski glich knapp vier Minuten später zunächst aus, ehe Jamie Benn der entscheidende Treffer gelang (40.). Einer der Sieggaranten war außerdem Stars-Schlussmann Anton Chudobin, der 32 Schüsse parierte. Das fünfte Spiel findet in der Nacht auf Dienstag (MESZ) statt. (APA; 13.9.2020)



Play-off-Ergebnisse der NHL vom Samstag in Edmonton (Conference-Finale, "best of seven"):

Western Conference:

Vegas Golden Knights – Dallas Stars 1:2 (Stand in der Serie 1:3)