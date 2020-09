In Japan verknöchert nach dem Rücktritt von Premier Shinzo Abe das politische System

Der designierte Premierminister Yoshihide Suga bei der Wahl im Parteigremium. Foto: EPA/CHARLY TRIBALLEAU / POOL

Großer Schritt, kleine Wirkung. Japans Premier Shinzo Abe ist Geschichte, doch seine Regierung hat auch ohne ihn Bestand. Sie wird von den Japanerinnen und Japanern wohl auch das Mandat für eine weitere Amtszeit erhalten. Intern bleibt die Situation damit stabil – ähnlich wie in den anderen großen Demokratien in der Region. In Südkorea regiert Präsident Moon Jae-ins seit Parlamentswahl im April mit noch komfortableren Parlamentsmehrheiten. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen surft seit ihrer Wiederwahl im Jänner auf einer Popularitätswelle, auch, weil weil die Corona-Fälle auf der Insel seit April kaum noch anwachsen.

Doch nach außen hin wird der Wind rauer. China hat schon vor der Corona-Krise immer öfter seine Macht demonstriert. Die Pandemie hat die Volksrepublik genutzt, um mehr Druck aufzubauen. Hongkongs Rechtsstaatlichkeit ist bereits Geschichte. Eine "Rückholung" Taiwans kündigt Peking immer lauter an, Kriegsspiele auf See inklusive. Die Idee der Demokratie ist China besonders in der Region ein Dorn im Auge.

Tawain, Südkorea und Japan setzen dem lebhafte Zivilgesellschaften entgegen. Doch während in Taipeh und Seoul auch heftiger Widerstreit mit den Ideen der Opposition herrscht, verknöchert Japans politisches System – die neue Regierung und wie sie zustanden kam, sind ein plastisches Beispiel dafür. Auf lange Sicht würde das Land von mehr politischem Widerstreit profitieren. Neuwahlen sind immerhin ein erster Schritt. (Manuel Escher, 14.9.2020)