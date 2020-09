Foto: Gepa

Grödig/Amstetten – Der FC Liefering hat am Sonntag in der 2. Fußball-Liga einen klaren Erfolg über die zweite Mannschaft des SK Rapid eingefahren. Der Kooperationsclub von Red Bull Salzburg gewann gegen die Jung-Hütteldorfer durch Treffer von Chukwubuike Adamu (11.), Benjamin Sesko (45.+4) und Samuel Major (71.) mit 3:0 und ist damit ex aequo mit Wacker Innsbruck nach der ersten Runde Tabellenführer.

Wenige Stunden davor hatten sich SKU Amstetten und Vorwärts Steyr mit einem 2:2 getrennt. David Peham (6., 79.) und Josip Martinovic (48./Elfmeter, 58.) trafen jeweils doppelt. (APA; 13.9.2020)