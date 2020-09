Kommunalwahlen

Erste Ergebnisse in Vorarlberg: Knappes Rennen in Bregenz, Stichwahl in Lech

In Bregenz zeichnet sich ein knappes Rennen ab. In Lech am Arlberg muss der Langzeit-Bürgermeister Muxel in die Stichwahl. Bemerkenswerte Ergebnisse in einzelnen Gemeinden