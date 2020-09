Motiviert ihre Schüler in einer Pariser Brennpunktschule zur Teilnahme an einem Wettbewerb: Ariane Ascaride in "Die Schüler der Madame Anne", Arte, 20.15 Uhr.

Foto: Neue Visionen Filmverleih

19.40 REPORTAGE

Re: Luftfahrt am Boden Wegen Corona herrschte auch am vielfrequentierten Flughafen München beinahe Totenstille. Was bedeutet der Stillstand der Jobmaschine Flughafen für die Luftfahrt und für Menschen, deren Existenz davon abhängt? Bis 20.10, Arte

20.15 SCHÜLERDRAMA

Die Schüler der Madame Anne (Les Héritiers, F 2014, Marie-Castille Mention-Schaar) Lehrerin Anne Gueguen (Ariane Ascaride) unterrichtet in einem Vorort von Paris. Als sie ihren Schülern die Teilnahme an einem Wettbewerb mit dem Thema "Kinder und Jugendliche im System der nationalsozialistischen Konzentrationslager" vorschlägt, stößt sie zunächst auf Widerstand. Der Film basiert auf der wahren Geschichte der Lehrerin Anne Anglès und ihrer Schüler. Einer davon, Ahmed Dramé, wirkte auch am Drehbuch mit und ist in einer Hauptrolle zu sehen. Bis 21.55, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Die Ernährungsfalle Anlässlich eines Schwerpunkts zum Thema Klima nimmt ORF 3 zunächst Die Ernährungsfalle – Wie die Zukunft des Essens gelingen kann unter die Lupe. Um 21.50 geht es um Unser Schnitzel, gefolgt um 22.40 von einem Talk mit Gästen über den Kulturkampf ums Schnitzel – Billigfleisch als Klimakiller?. Zum Abschluss geht es um 23.30 dorthin, woher viele unserer beliebtesten Küchenprodukte kommen: China in Dosen – Billige Lebensmittel aus Fernost. Bis 0.15, ORF 3

21.55 THRILLER

The Killing of a Sacred Deer (GB/IRL 2017, Yorgos Lanthimos) Herzchirurg Steven (Colin Farrell) lebt mit Frau (Nicole Kidman) und zwei Kindern wie im Bilderbuch in einer Vorstadtvilla. Bis der Sohn eines auf dem OP-Tisch verstorbenen Mannes ein Opfer fordert. Großartige Parabel, für die sich Regisseur Yorgos Lanthimos (The Lobster) bei der griechischen Mythologie bediente. Bis 23.50, Arte

Trailer zu "The Killing of a Sacred Deer". KinoCheck

21.10 MAGAZIN

Thema Bei Christoph Feurstein geht es um diese Themen: Corona – der Schulbeginn als Nervenkrieg / Bub stirbt nach OP – Warten auf Gerechtigkeit / Schwerpunkt "Mutter Erde": Zurück in die Zukunft – ein Segelfrachtschiff gegen die Klimakrise. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Das ORF-Kulturmagazin präsentiert das jüngste Projekt von Francesca Habsburg, porträtiert den österreichischen Theaterautor Thomas Köck und widmet sich der "Cancel Culture". Im Studio zu Gast ist die Autorin und Kabarettistin Lisa Eckhart. Bis 23.30, ORF 2

0.00 HITCHCOCK

Frenzy (GB 1972, Alfred Hitchcock) Ein "Krawattenmörder", der es auf alleinstehende Frauen abgesehen hat, versetzt London in Angst und Schrecken. Alfred Hitchcocks bitterböse filmische Rückkehr nach England gegen Ende seiner Karriere ist immer wieder sehenswert. Bis 1.50, HR