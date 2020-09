Die 17-jährige Emily Fisher ist nachts im Park mit dem Nachbarsjungen Sebastian Schneider verabredet. Doch der kommt nicht. Er ist in einer alten Fabrikhalle in den Tod gestürzt. Rasch ist klar, dass es sich um Mord handelt. Im Netz stoßen die Ermittler auf Videos, die Sebastian zusammen mit seinem Kumpel Adrian in verlassenen Fabrikgebäuden gemacht hat. Emilys Eltern Raymond und Gretchen sind eine gut in die Nachbarschaft integrierte amerikanische Familie. Margarita Broich als Hauptkommissarin Anna Janneke und Wolfram Koch als Hauptkommissar Paul Brix müssen ihnen im neuen Frankfurter "Tatort" mit dem Titel "Funkstille" einige Fragen stellen.