Niederländische Sicherheitsforscher konnten 2016 fast auf den Twitter-Account des US-Präsidenten zugreifen, nachdem sie Passwort und Mail in einer entwischten Datenbank aufspürten

Donald Trump verwendete offenbar jahrelang "Yourefired" als Passwort auf mehreren Plattformen. Foto: AFP

US-Präsident Donald Trump soll jahrelang "Yourefired" als Passwort verwendet haben. Dies behaupten zumindest drei Sicherheitsforscher, die die Zugangsdaten bereits 2016 durch eine entwischte Linkedin-Datenbank aufspürten. Darin fanden sie einen gewissen Nutzer mit dem Usernamen donaldtrump@trump.com mit dem zugehörigen Passwort "Yourefired".

Fast auf Twitter-Konto zugegriffen

Um zu prüfen, ob es sich bei den Daten tatsächlich um jene des US-Präsidenten handelt, versuchten die Männer auf den Twitter-Account von Trump zuzugreifen. Tatsächlich wurde das Passwort akzeptiert, aber eine Mailadresse verlangt. donaldtrump@trump.com wurde nicht akzeptiert und die Sicherheitsforscher schnell ausgesperrt, da sie sich von Europa aus einloggen wollte und der eigentliche Nutzer in New York unterwegs war.

Marc Zuckerberg verwendete "dadada"

Offenbar hatte Trump also drei Jahre lang nicht sein Passwort nach dem Linkedin-Hack geändert und dieses auf mehreren Plattformen verwendet, wovor Sicherheitsforscher immer wieder warnen. Allerdings sind in dieser Hinsicht auch sonst recht gewiefte Personen mit IT-Hintergrund schleißig – so soll Facebook-Gründer Marc Zuckerberg auf mehreren Seiten einfach nur "dadada" als Passwort verwendet haben. (red, 13.9.2020)