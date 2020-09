Die Schriftart "The Polite Type" erkennt und ersetzt englischsprachige Cyberbullying-Begriffe. Foto: TietoEvry

Mit einer Anti-Mobbing-Schriftart möchte TietoEvry, ein Unternehmen für digitale Dienstleistungen und Software, zusammen mit Jugendlichen ein Zeichen gegen Cyberbullying setzen: Der Font "The Polite Type" ist eine Open-Source-Schriftart, die verletzende Wörter umschreibt und durch rücksichtsvollere ersetzt, wie in einer Aussendung erläutert wird.

Mit ihrer Verwendung soll es erschwert werden, hasserfüllte englischsprachige Wörter zu schreiben. Wenn "The Polite Type" installiert ist, erscheint diese in den Schriftbibliotheken der Benutzer und kann in gängiger Textbearbeitungssoftware auch offline verwendet werden. Die Schrift ist frei herunterladbar. Derzeit ist sie in Englisch verfügbar.

Mit dem Start der Initiative soll auch die Developer-Community in Österreich eingeladen werden, den Polite Type Font weiterzuentwickeln. Der Font steht frei zur Weiterentwicklung zur Verfügung. Das erste Unternehmen, das "The Polite Type" als Ressource für LehrerInnen und SchülerInnen einführt, sind laut TietoEvry HEI Schools, ein globales Netzwerk von Frühförderungszentren, das auf dem finnischen Bildungsmodell basiert. (red, 13.9.2020)