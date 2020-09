Die Zeit vergeht wie im Fluge, ja ist denn schon wieder September? Foto: Apple

Ein September-Event ganz ohne iPhones. Apple lädt am Dienstag zu sich, um Neuigkeiten zu den eigenen Produkten zu verlautbaren – DER STANDARD wird zeitnah berichten. Das iPhone 12 dürfte man bei dem Event nicht sehen zu bekommen, da Apple aufgrund der Corona-Pandemie mit Produktionsschwierigkeiten zu kämpfen hatte. Erst im Oktober soll die neue Version des Smartphones enthüllt werden. Trotzdem dürfte Apple einiges in Petto haben – die folgenden Vorstellungen sind am wahrscheinlichsten.

Neue und billigere Apple Watch

Ein Hinweis für eine Neuerung dürfte bereits der Name des Events sein: "Time Flies" ("Wie die Zeit vergeht"). So dürfte der Konzern eine neue Apple Watch vorstellen, also die mittlerweile sechste Version der Smartwatch. Bei dieser werden eine bessere Laufzeit und Schlaftracking erwartet. Weitere Features rund um die Gesundheit des Trägers sind ebenso zu erwarten. Auch eine billigere Version des Geräts könnte vorgestellt werden: Diese soll bereits ab 200 Dollar zu haben sein, wie CNET berichtet.

Neues iPad Air ohne Home-Button

Zudem dürfte Apple wohl auch ein neues iPad Air präsentieren. Dieses soll mit einem ähnlichen Design wie das iPad Pro daherkommen und nun auch mit schmäleren Rändern ausgeliefert werden. Damit einher geht der Verzicht auf den Home-Button und somit TouchID. Auf Gesichtserkennung soll aber nicht gesetzt werden, sondern auf einen Fingerabdrucksensor in einem Knopf auf der Seite des Geräts. Ferner soll das Tablet nun auch einen besseren Prozessor und USB-C statt Lightning nutzen.

iPad OS 14 und watchOS 7

Neben neuer Hardware dürfte auch der Release neuer Software erfolgen. So wird spekuliert, dass iPad OS 14 und watchOS 7 in Bälde veröffentlicht werden. Da das neue iPhone noch auf sich warten lässt, müssen sich iOS-User wohl noch eine Weile gedulden. iOS 14 soll nämlich erst im Oktober veröffentlicht werden. Die neue Version bringt unter anderem Widgets und einen überarbeiteten Homescreen mit sich. Auch unter der Haube hat Apple vor allem beim Thema Privacy nachgebessert.

"One More Thing"

Ganz ohne Überraschung soll die Präsentation nicht auskommen. So gehen Beobachter davon aus, dass Apple im Rahmen der typischen "One More Thing"-Vorstellung neue Kopfhörer beziehungsweise die AirTags vorstellt. Dabei handelt es sich um kleine Chips, die auf beliebigen Gegenständen platziert und dann mit dem iPhone aufgespürt werden können. Auch neue Versionen von Apples HomePod könnten vor ihrer Vorstellung stehen. (red, 13.9.2020)