Werner Strenger, Katrija Lehmann, Frieder Langenberger, Lukas Walcher, Evamaria Salcher irren durch eine zerstörte düstere Welt, die alles außer neue Grenzen braucht. Foto: Lex Karelly

Wie an vielen anderen Theatern im Land wurde auch am Grazer Schauspielhaus am Freitag eine denkwürdige Eröffnung nach der langen Zeit des Wartens eröffnet. Man sei ein halbes Jahr da gewesen, "aber Sie konnten nicht zu uns", sprach Intendantin Iris Laufenberg in das mit Maskierten aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen nur schütter besetzte Logentheater. Dann startete die österreichische Erstaufführung von Thomas Köcks "Dritte Republik", dem dritten Teil der Kronlandsaga des in Berlin lebenden Oberösterreichers. Die Proben zum 2018 am Hamburger Thalia Theater uraufgeführten Stück mussten in Graz aus bekannten Gründen im März abgebrochen werden. Ein halbes Jahr später mitten in der Pandemie und des Dramas um die Flüchtlinge im Lager Moria geht die im Titel an Jörg Haider gleichnamige Programm erinnernde Geschichte einer Landvermesserin, die niemand braucht, noch schärfer unter die Haut.

Drecksschnee der verhassten Provinz

Bei "Drecksschnee", wie ihn Landvermesserin (Katrija Lehmann) verflucht, kämpft sich die von höherer Stelle bestellte am Ende des Ersten Weltkrieges durch Europa und scheitert wie K. in Kafkas Schloss am Versuch, ihre Tätigkeit aufzunehmen. "Ich hasse die Provinz", zischt sie mehrmals ins Publikum.

Der Reihe nach begegnet sie einem pelzigen Kutscher (Werner Strenger), der sie mitnimmt, einer Fallschirmspringerin (Evamaria Salcher), die noch nicht weiß, dass der Krieg vorbei ist, welche Sprache man spricht dort, wo sie vom Himmel baumelt, und einem im absurden Alienraupenanzug steckenden Patienten, der an seinem Normalgewicht arbeitet. Spät stößt ein Reeder mit einem Schiff in der weiß gepuderten Perücke hinzu, der als erster zumindest von der Ankunft der Landvermesserin gewusst zu haben scheint. Als Letzterer amüsiert ein in seinem Monolog mit Leichtigkeit zwischen extremen Emotionen changierend Frieder Langenberger und weist den Suchenden die Richtung zum Hafen.

Sprachgewalt

Der strake Text fand zwar auch dank der Bühne und der Kostüme von Anna Brandstätter und dem unheilvollen Sounds von Bernhard Neumaier markante Bilder, doch Regisseurin Anita Vulesica gelingt es in eineinhalb Stunden nicht immer, ihre Schauspieler durch das sprachgewaltige Terrain zu führen, auf dem man leicht überknöcheln kann.

Ein hoch motivierter Chor gibt das politische Framing, das Volk leibt ein suchendes. Foto: Lex Karelly

Beim ganz ausgezeichneten Chor, der in Videos von Frank Holldack in Überlebensgröße auf die Bühne projiziert wird, gibt es keine Unsicherheit. Man schmettert die teils neu montierten Texte Köcks präzise und klar in die zerfallende Welt. Den Chor nicht live auf der Bühne zu haben, mag auch infektologisch eine kluge Entscheidung sein, ist aber auch ästhetisch eine wunderbare Lösung. Wie das politische Framing, die Message Control der Mächtigen, schneiden sich die eingängigen Rhythmen von "Faschismus und Liebe", vom Grenzboten, der nur sein kleines Lied singt, in die Luft. Die Kinder und Erwachsenen des Chors haben Rokokoperücken auf, "Monarchy Now!" schreien ihre T-Shirts.

Dystopisch

Köcks Figuren finden in ihrer Isolation, in der gar nicht mehr so dystopisch wirkenden Welt, in einer Landschaft, die daliegt wie ein verkohlter Keksteig, nicht wirklich zueinander. Ein Weltenteig, den der Bäcker nur halb ausgewalkt liegen hat lassen, weil er nicht erwartet, dass noch etwas Gutes aus ihm entstehen könnte. Doch irgendwer hat darauf noch mit dem Lineal unsinnige Linien, ja vielleicht Grenzen gezogen.

Minutenlang lässt lässt Regisseurin Anita Vulesica ihr Ensemble das traurig-bizarre Nebeneinander durch das Wiederholen von zwanghaften Gesten und Sätzen in ein schönes gemeinsames Bild gießen. Der Kutscher huscht mit einem leuchtenden Kästchen, das er "wart, wart" murmelnd herumträgt, als stehe Erlösung oder wenigstens besserer Internetempfang unmittelbar bevor. Die Fallschirmspringerin kämpft herumwälzend gegen Hitzewallungen ("Klimawende oder Klimakterium, das ist hier die Frage."), während sich der Patient in Schlupflöcher fallen oder hoppelnd den Arm in die Höhe schnalzen lässt. War das schon ein faschistischer Gruß oder nur der "Topform" entgegenstrebende Gymnastik?

Hysterischer Grenzschutz

Bald werden die Gehilfen des Chors wiederauftauchen und euphorisch bis hysterisch "Klima schützen – Grenzen schützen!" skandieren – und ja, Köck schrieb das Satz schon lange bevor die türkisgrüne Koalition Österreichs sie sich im Jänner dieses Jahres auf ihre Fahnen schrieb.

Immer wieder kommen Zweifel auf am Sinn von Grenzen. Nationalismus wird verteufelt und junge Menschen, die "unterbezahlt in ihren Schützengraben" sitzen, werden schon zu Beginn von den fünf zufälligen Zeitgenossen bemitleidet.

Ganz am Ende dann hört man auch den hochmotivierten Chor zweifeln: "Vielleicht sind wir irgendwo falsch abgebogen." Ein Abend, der leider haargenau in diese Zeit passt.

(Colette M. Schmidt, 13.9.2020)