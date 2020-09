Auf Du und Du mit dem Ball. Foto: EPA/Tim Keeton

Leicester City ist am Sonntag mit einem 3:0-Sieg bei Aufsteiger West Bromwich Albion souverän in die neue Saison der englischen Fußball-Premier-League gestartet. Jamie Vardy, der Topscorer der vergangenen Saison, traf zweimal vom Elfmeterpunkt. Der frühere ÖFB-Kapitän Christian Fuchs, der in der Saisonpause mit einer Leistenverletzung zu kämpfen hatte, war bei Leicester Ersatz.

Tottenham, in der Vorsaison unmittelbar hinter Leicester Sechster, verpatzte den Start mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Everton. Das Goldtor für das Team von Trainer Carlo Ancelotti erzielte Dominic Calvert-Lewin per Kopf (55.). Für Tottenham war es die erste Niederlage gegen Everton seit 2012. (APA, 13.9.2020)